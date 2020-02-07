عمرها 106 أعوام .. الإهمال يغتال مسلة منشأة عباس الأثرية بـ كفر الشيخ.. صور

تُعد قرية منشأة عباس من أكبر قرى مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، بها مسلة أثرية تعتبر من العلامات المميزة لهذه القرية لكنها تعاني من الإهمال وتحتاج إلى ترميم عاجل للحفاظ على هذا المعلم الأثري المميز.





المسلة الأثرية بقرية منشأة عباس، محاطة بسور حديدي منهار به بعض الأجزاء، ويرجع تاريخ إنشائها إلى 1914م، على يد الخديوي عباس حلمي الثاني، والذي يعود تسمية القرية إليه، كما يشير بعض أبناء القرية.





ويبلغ طول مسلة منشأة عباس الأثرية نحو 13 مترًا، ومر على إنشائها نحو 106 أعوام، وأصبحت في حالة يرثى لها، بسبب الإهمال الشديد وتجاهل مسئولي الآثار ترميم هذه المسلة والعناية بها.





من جانبه، ناشد الدكتور شوقي عبد الهادي، الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ، ومن أبناء القرية، عبر موقع "صدى البلد" اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والمسئولين عن الآثار بضرورة وسرعة ترميم المسلة التاريخية والأثرية للحفاظ عليها من الانهيار.





وكان الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ السابق، قد وجه بسرعة ترميم مسلة منشأة عباس الأثرية؛ استجابة لشكوى أهالي قرية منشأة عباس، وكلف هيئة الآثار المصرية بكفر الشيخ، بسرعة تنفيذ عملية الترميم بمسلة منشأة عباس، حفاظًا علي الطابع الأثري لها وحماية المواطنين، إلا أم مسئولي الآثار لم يحركوا ساكنًا حتى الآن.



