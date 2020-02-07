AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شوارع ووهان الصينية خاوية بعد تفشي فيروس كورونا .. شاهد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:23 ص
فيروس - صورة تعبيرية
فيروس - صورة تعبيرية
Advertisements
توك شو
عرضت قناة "الحدث" مقطع فيديو لطالب يتجول في مدينة "ووهان" الصينية بعد قرار الحكومة بمنع الحركة او السير بعد ان تفشي بها فيروس "كورونا" والأمر أصبح مقلق. 

وظهر في الفيديو الشاب وهو يتجول في شوارع "ووهان" وهي خاوية من السكان والسيارات والحركة بشكل كبير واصبحت تشبه مدينة الاشباح، بعد ان كانت تشهد زحاما كثيفا، خاصة في محلات بيع السلع الغذائية والجامعات. 

وقال الطالب إن الحركة اصبحت صعبة في مدينة "ووهان" بعد ان انتشر وباء "كورونا" واصبحت مركزا لانقال الفيروس القاتل، والسلطات الصينية قررت حظر تجوال في المدينة للوقاية انتقال العدوى.

مدينة ووهان التي انتشر منها الفيروس القاتل كورونا يقع موقعها المركزى عند ملتقى نهر اليانجتسي وموقعا هذا يجعلها شيكاغو الشرق.

كما أن مدينة ووهان تعتبر مركز رئيسي لصناعة والنقل وتعتبر  أكبر من مدينة نيويورك، وهي سابع أكثر المدن تكدساَ بالسكان في الصين ومن المثير أن ووهان يعيش فيها عدد كبير من الطلاب يصل إلى 1.2 مليون طالب جامعي لانها الاكثر تطورا في مجال التعليم العالي.

وأبرز جامعتان في ووهان هو تشونغ للعلوم والتكنولوجيا ووهان هي ثالث مركز تعليمي صيني بعد بكين وشنغهاي، تتضمن مراكز و 4 مجمعات لتطوير الأبحاث العلمية والتكنولوجية.

مشاهدة الفيديو أضغط هنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستراليا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

شاهد.. شوارع ووهان خاوية على عروشها بعد تفشي فيروس كورونا القاتل

الفيروس القاتل في بكين.. تفاصيل أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بسبب كورونا

أحمد موسى: ووهان الصينية تحولت لمدينة أشباح بسبب كورونا القاتل.. فيديو

يتسلل من مدينة الأشباح إلى بلاد العالم.. كورونا يصل السودان والإمارات.. فيديو

ووهان الصينية تحولت إلى مسكن أشباح بسبب كورونا.. شاهد

ترشيحاتنا

ضربته بالقلم وهما بيمارسو الجنس.. كشف لغز العثور على جثة ربة منزل بملابسها الداخلية بصحراء الجيزة

عاجل .. شاهد لحظة اعتداء علي جبر على إبراهيم نور الدين بعد خسارة بيراميدز أمام الأهلي.. فيديو

حماية المخ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الباذنجان المشوى؟

بطن مكشوف.. ابنة شقيقة إليسا تثير الجدل على انستجرام

عاجل.. التحالف العربي: مقتل 3 مصريين في انفجار لغم حوثي في البحر الأحمر

شعبان يكشف عن فوائد مشروب أهل الجنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يخنق زوجته وابنتيه بوحشية.. في جريمة أبكت العدالة البريطانية

طبيب ندل يطالب بدفع حساب استشارات أصدقائه الطبية بعد وفاتهم

ظهور نادر لـ صفاء أبو السعود مع زوجها .. شاهد