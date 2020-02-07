شوارع ووهان الصينية خاوية بعد تفشي فيروس كورونا .. شاهد

عرضت قناة "الحدث" مقطع فيديو لطالب يتجول في مدينة "ووهان" الصينية بعد قرار الحكومة بمنع الحركة او السير بعد ان تفشي بها فيروس "كورونا" والأمر أصبح مقلق.





وظهر في الفيديو الشاب وهو يتجول في شوارع "ووهان" وهي خاوية من السكان والسيارات والحركة بشكل كبير واصبحت تشبه مدينة الاشباح، بعد ان كانت تشهد زحاما كثيفا، خاصة في محلات بيع السلع الغذائية والجامعات.





وقال الطالب إن الحركة اصبحت صعبة في مدينة "ووهان" بعد ان انتشر وباء "كورونا" واصبحت مركزا لانقال الفيروس القاتل، والسلطات الصينية قررت حظر تجوال في المدينة للوقاية انتقال العدوى.





مدينة ووهان التي انتشر منها الفيروس القاتل كورونا يقع موقعها المركزى عند ملتقى نهر اليانجتسي وموقعا هذا يجعلها شيكاغو الشرق.





كما أن مدينة ووهان تعتبر مركز رئيسي لصناعة والنقل وتعتبر أكبر من مدينة نيويورك، وهي سابع أكثر المدن تكدساَ بالسكان في الصين ومن المثير أن ووهان يعيش فيها عدد كبير من الطلاب يصل إلى 1.2 مليون طالب جامعي لانها الاكثر تطورا في مجال التعليم العالي.





وأبرز جامعتان في ووهان هو تشونغ للعلوم والتكنولوجيا ووهان هي ثالث مركز تعليمي صيني بعد بكين وشنغهاي، تتضمن مراكز و 4 مجمعات لتطوير الأبحاث العلمية والتكنولوجية.



