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محافظات

رياح شديدة وغيوم كثيفة وانخفاض كبير في درجات الحرارة بالمنيا

السبت 08/فبراير/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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ايمن رياض
شهدت محافظة المنيا اليوم حالة من الطقس السيئ على أغلب مدن المحافظة ، حيث انخفضت درجات الحرارة وزادت شدة الرياح والهواء البارد.

وشهدت المحافظة طقسا باردا نهارا ، شديد البرودة ليلا علي كافة أنحاء المحافظة وانخفضت درجات الحرارة بالمحافظة أكثر من 4 درجات لتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 7 درجات مع نشاط للرياح وغيوم كثيفة فى سماء المحافظة ، ولم تتلق غرفة عمليات محافظة المنيا أي شكاوى بالمراكز والمدن حول الطقس أو هطول أمطار

 كانت محافظة المنيا قد أصدرت كتابا دوريا لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وكذلك رؤساء المصالح والهيئات والشركات بضرورة إصدار بيانات تحذيرية للمواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين خلال فترة هطول الأمطار.

وتم تشكيل لجان للمرور على أعمدة الكهرباء على مستوى المراكز والقرى وفحصها والتأكد من سلامتها ومراجعة كافة الإجراءات التي اتخذتها المراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين مع انعقاد غرفة الأزمات والكوارث الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل مع الأحداث الطارئة، مع تشكيل غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والتواصل مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة.

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