رياح شديدة وغيوم كثيفة وانخفاض كبير في درجات الحرارة بالمنيا

شهدت محافظة المنيا اليوم حالة من الطقس السيئ على أغلب مدن المحافظة ، حيث انخفضت درجات الحرارة وزادت شدة الرياح والهواء البارد.

وشهدت المحافظة طقسا باردا نهارا ، شديد البرودة ليلا علي كافة أنحاء المحافظة وانخفضت درجات الحرارة بالمحافظة أكثر من 4 درجات لتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 7 درجات مع نشاط للرياح وغيوم كثيفة فى سماء المحافظة ، ولم تتلق غرفة عمليات محافظة المنيا أي شكاوى بالمراكز والمدن حول الطقس أو هطول أمطار

كانت محافظة المنيا قد أصدرت كتابا دوريا لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وكذلك رؤساء المصالح والهيئات والشركات بضرورة إصدار بيانات تحذيرية للمواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين خلال فترة هطول الأمطار.