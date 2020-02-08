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محافظات

محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهرى بقرية المراعوة في كفر الدوار

السبت 08/فبراير/2020 - 04:56 م
محافظ البحيرة يفتتح
محافظ البحيرة يفتتح معهد الابرار الازهرى بقرية المراعوة
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ، دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الازهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإعداد وبناء الأجيال التى تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال مشيدًا باهمية دور المشاركة المجتمعية فى المساهمة مع الاجهزة التنفيذية ببرامج التنمية والبناء .

جاء ذلك خلال افتتاحه لمعهد الأبرار الأزهرى " الابتدائى والاعدادى "  بقرية المراعزة التابعة لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار بحضور  اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد  وفضيلة الشيخ  محمد مزروعة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية واللواء أحمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار وفضيلة الشيخ عبد الفتاح البسطراوى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية السابق. 

وتفقد المحافظ اقسام وفصول وقاعات المعهد ودورات المياه والتقى مع التلاميذ والطلاب وتابع انتظام الحصص بالفصول خلال اول ايام الفصل الدراسى الثانى وحثهم على بذل المزيد من الجهد متمنيا لهم التفوق والنجاح. 

استمع اللواء آمنة يرافقه اعضاء مجلس النواب عن كفر الدوار ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجمع كبير من أهالى القرية لقصيدة شعر بعنوان "انا اتربيت" للطالبة شهد صبحى خاطر احدى المواهب الشعرية بالصف الاول الثانوى الازهرى.
   
يذكر أن معهد الابرار الازهرى مقام على مساحة  12 قيراطا بتكلفة 11 مليون جنيه جهود ذاتية وهو مكون من خمسة طوابق كامله التشطيب والتجهيز وعدد 4 مكاتب إدارى و27 فصلا دراسيا تحتوى على إجمالى "300 مقعد ثلاثى "بالإضافة إلى 15 دورة مياه ومعمل للعلوم ومعمل كمبيوتر يضم 7 أجهزة حاسب الى  ومسجد مفروش  ومكتبه.

محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهرى بقرية المراعوة في كفر الدوار
محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهرى بقرية المراعوة في كفر الدوار
محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهرى بقرية المراعوة في كفر الدوار
محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهرى بقرية المراعوة في كفر الدوار
محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهرى بقرية المراعوة في كفر الدوار
محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهرى بقرية المراعوة في كفر الدوار
محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهرى بقرية المراعوة في كفر الدوار
محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهرى بقرية المراعوة في كفر الدوار
محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهرى بقرية المراعوة في كفر الدوار
محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهرى بقرية المراعوة في كفر الدوار
محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهرى بقرية المراعوة في كفر الدوار
محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهرى بقرية المراعوة في كفر الدوار
محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهرى بقرية المراعوة في كفر الدوار
محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهرى بقرية المراعوة في كفر الدوار
محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهرى بقرية المراعوة في كفر الدوار
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