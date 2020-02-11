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محافظات

كسر في خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بطوخ.. صور

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:54 م
كسر في خط الطرد الرئيسي
كسر في خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بطوخ
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إبراهيم الهوارى

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية كسرا في خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بطريق طوخ - مشتهر، وانتقلت الأجهزة المعنية لإصلاح العطل.


وتلقى محمد خيري عبد الرؤوف رئيس المدينة بلاغا يفيد بكسر خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي على طريق "طوخ - مشتهر" بجوار محطة الغاز.

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وعلى الفور تم تكليف سمير عمر نائب رئيس المدينة بمتابعة أعمال الصيانة الفورية والتنسيق مع المرور وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بطوخ ومازال العمل جاريا لإصلاح الكسر وكسح المياه التى أغرقت المنطقة.

من ناحية أخرى شنت أجهزة المجلس حملة لأعمال النظافة ورفع الأتربة من داخل نفق الحدادين على الطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى السريع.

كسر في خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بطوخ.. صور
كسر في خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بطوخ.. صور
كسر في خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بطوخ.. صور
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