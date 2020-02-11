لدعم خطة تنمية المحافظة.. تعرف على مواعيد رحلات طيران الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مواعيد رحلات الطيران من مطار القاهرة إلى مطار الخارجة الجوي والعودة بواقع 3 رحلات أسبوعيًا وذلك بعد إضافة رحلة ثالثة لتكون أيام التشغيل هي يوم الأحد رحلة شركة سياف من القاهرة إقلاع في الثامنة صباحًا والعودة الحادية عشر صباحا ورحلة يوم الاثنين شركة الخدمات البترولية إقلاع من مطار القاهرة في الثامنة صباحًا والعودة في الثالثة عصرًا ورحلة يوم الخميس على متن طائرة شركة الخدمات البترولية إقلاع في الثامنة صباحًا من مطار القاهرة والعودة في العاشرة صباحًا.





كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وقع مؤخرًا، بروتوكول تعاون بين المحافظة وشركة "سياف للطيران" لتسيير رحلة طيران إضافية بخط سير القاهرة - الخارجة والعودة .





وقال الزملوط، في بيان صحفي، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة المحافظة لزيادة عدد الرحلات القادمة إليها، لخدمة أبنائها وإنعاش حركة السياحة ودعم مناخ الاستثمار بها، بما يخدم خطط التنمية بالمحافظة.





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كما التقى المحافظ مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لبحث تطوير خدمات الطيران بالمحافظة، وجرى الاتفاق على تطوير مطار الخارجة وسرعة الانتهاء من تطوير مطار الداخلة بما يسهم في دعم خطط التنمية والاستثمار.





كما جرى عرض ودراسة تنظيم رحلة أسبوعية بخطوط شركة مصر للطيران، وذلك لزيادة عدد الرحلات القادمة إلى المحافظة وتشجيع حركة السياحة، كما أنه جرى مناقشة تيسير إجراءات استخراج تراخيص الطيران للمباني للتيسير على المواطنين والمزارعين والمستثمرين.