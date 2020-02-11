ديشرو.. متحف آثار الوادي الجديد يستضيف معرض حاكم الواحات قديمًا

ينظم اليوم، الثلاثاء، متحف آثار الوادي الجديد معرضًا أثريًا خاصًا بحاكم الواحات قديمًا "ديشرو"، ويستمر المعرض لمدة 15 يومًا.





وأكد طارق القلعي مدير المتحف، أن الحاكم "ديشرو" هو من حكام آخر الأسرة الخامسة وأوائل الأسرة السادسة، وعُثر على مقبرته بمنطقة بلاط الأثرية بنظام المصاطب والتى كانت تميز هذه الحقبة من طريقة دفن الملوك والحكام.





وأكد طارق القلعي مدير المتحف أن،اختيار متحف آثار الوادي الجديد لاستضافة واحتضان المعارض يعد بمثابة نقلة كبيرة، وأن المتحف يمكن أن يدخل التصنيف العالمي للمتاحف من خلال استضافة المعرض.

اقرأ أيضًا:

طبيعة ساحرة.. خامات بيئية ورسومات طبيعية تزين القرى السياحية في الوادي الجديد





وأكد مدير عام الآثار المهددة بالانقراض، الدكتور روبرت بيولى، وجامعة إكس فورد، أن اختيار متحف الوادي الجديد، لمقاييس عالمية خاصة بالمعرض وأيضا لنشاط المعرض المستمر طوال العام.





وكان متحف آثار الوادي الجديد قد نظم معرضًا قبل ذلك بمشاركة الأمم المتحدة وجامعه أكس فورد، ومكتبة الإسكندرية ووزارة الآثار، وذلك بمقر المتحف بمدينة الخارجة، حيث سينظم الدكتور روبرت بيولى، مدير عام الآثار المهددة بالانقراض فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معرضًا يضم 12 لوحة تحتوى على أهمية التوثيق والتاريخ ومستقبل المواقع الأثرية والتراثية.