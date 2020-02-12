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أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقرر مقاطعة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:28 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مقاطعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بسبب قرار المجلس بنشر قائمة سوداء بأسماء شركات تعمل في مستوطنات الضفة.

وكتب نتنياهو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "من يقاطعنا سيقاطع، مجلس حقوق الإنسان الأممي منحاز ولا تأثير له، ولذا أوعزت بقطع جميع علاقاتنا معه ولهذه الأسباب بالذات اتخذت الإدارة الأمريكية هذه الخطوة سوية معنا". 

وأضاف: "عملنا خلال السنوات الأخيرة على سن قوانين في معظم الولايات الأمريكية تنص على أنه يجب التحرك بحزم ضد كل من يحاول مقاطعة إسرائيل". 

وذكر: "ولذلك، لا أهمية لهذا المجلس، وبدلا من الاهتمام بحقوق الإنسان يحاول هذا المجلس تشويه سمعة إسرائيل فقط لا غير، نرفض هذه المحاولة بكل حزم واشمئزاز". 

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أصدرت، اليوم الأربعاء، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها. 

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