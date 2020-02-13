"الشباب والرياضة" تفتتح أولمبياد الطفل المصري 2020

تعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا خاصا بالنسخة الثانية من أولمبياد الطفل المصري 2020، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وذلك يوم الأحد المقبل ، بمركز التعليم المدني بالجزيرة .





ومن المقرر أن تشمل الألعاب نموذج محاكاة أولمبياد الطفل المصري 2020، في الألعاب الجماعية (قدم خماسى - كرة سلة - كرة طائرة) بنات وبنين وكرة يد بنين، وفي الألعاب الفردية ستشمل ألعاب قوى ( 100م عدو / وثب طويل / دفع جلة ) " بنين / بنات "، وتنس طاولة ( فردى - زوجى ) " بنين / بنات"، وكاراتيه " بنين / بنات"، وتايكوندو " بنين / بنات" ، حيث يتنافس طلائع مصر من كافة المحافظات علي 8 ألعاب و33 مسابقة .



