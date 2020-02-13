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رياضة

"الشباب والرياضة" تفتتح أولمبياد الطفل المصري 2020

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:38 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
تعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا خاصا بالنسخة الثانية من أولمبياد الطفل المصري 2020، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وذلك يوم الأحد المقبل ، بمركز التعليم المدني بالجزيرة .

ومن المقرر أن تشمل الألعاب نموذج محاكاة أولمبياد الطفل المصري 2020، في الألعاب الجماعية (قدم خماسى - كرة سلة - كرة طائرة) بنات وبنين وكرة يد بنين، وفي الألعاب الفردية ستشمل ألعاب قوى ( 100م عدو / وثب طويل / دفع جلة ) " بنين / بنات "، وتنس طاولة ( فردى - زوجى ) " بنين / بنات"، وكاراتيه " بنين / بنات"، وتايكوندو " بنين / بنات" ، حيث يتنافس طلائع مصر من كافة المحافظات علي 8 ألعاب و33 مسابقة .

يذكر أنه تم تدشين أولمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية والذي يساهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.
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