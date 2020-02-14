بعد الحكم بحبسه.. رئيس مجلس إدارة سامسونج يقدم استقالته

استقال لي سانج هون "Lee Sang-hoon"، رئيس مجلس إدارة شركة Samsung"، من منصبه بعد أقل من شهرين فقط من إدانته وحبسه بسبب تعمده الإضرار بأنشطة نقابية، وفقا لتقارير وكالة "رويترز"، تم الحكم على لي بالسجن لمدة 18 شهرا في ديسمبر بعد أن قضت إحدى المحاكم بأنه انتهك قوانين العمل عن طريق تعطيل أنشطة النقابات في الشركة الكورية.





وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، قالت سامسونج إلكترونيكس اليوم إن رئيس مجلس إدارتها "لى سانج هون"، الذى أدين وحبس بسبب تعمده الإضرار بأنشطة نقابية، استقال من الشركة الكورية الجنوبية، إنه سيتم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد قريبا.

وفقا لوكالة "رويترز"، تأتى الاستقالة بعد أقل من عامين على تعيين لى الذى أدى إلى فصل منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للمرة الأولى فى مسعى لتحسين الشفافية والاستقلالية فى أكبر مُصنع لرقائق الذاكرة فى العالم فى أعقاب فضيحة فساد تورط فيها وريث المجموعة جاى واى لي.





وقال بارك جو-جون "Park Ju-gun"، رئيس شركة الأبحاث سي.إي.أو سكور: "سامسونج تعانى من انتكاسة كبيرة فى مسعاها لتعزيز مجلس إدارتها، وستحتاج إلى وجه جديد لإحداث نقلة" مضيفا أن التحرك كان متوقعا على نطاق واسع نظرا لأن لى "سانج هون" فى السجن.





وأوضحت شركة Samsung إنه سيتم تعيين خليفة لي في المستقبل القريب ويمكن اختياره من الأعضاء الباقين في مجلس إدارتها، والذى يتكون من ستة مديرين خارجيين وثلاثة مسؤولين تنفيذيين داخليين. وأولئك من بينهم ثلاثة رؤساء تنفيذيون لقطاعات المكونات والهواتف والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التابعة لسامسونج.





وحكم على "لى سانج هون" بالحبس لمدة عام ونصف العام فى ديسمبر الماضي، لتعمده إلحاق الضرر بأنشطة نقابية شرعية وقام لى بالطعن على القرار.





ورئيس مجلس إدارة سامسونج لا ينخرط فى أنشطة التشغيل اليومية لكنه يرأس اجتماع مجلس الإدارة لدراسة قرارات الأعمال الكبيرة والموافقة عليها بما فى ذلك خطط الاستثمار.





جدير بالذكر أن الاستقالة تأتي في الوقت الذي يواجه فيه وريث مجموعة سامسونج "Lee Jae-yong" (المعروف باسم Jay Y. Lee في الغرب)، إعادة محاكمته بسبب فضيحة الرشوة التي اجتاحت شكة عملاق التكنولوجيا والرئيس السابق لكوريا الجنوبية Park Geun-hye، وسبق لي أن أدين بتهمة الحنث باليمين والاختلاس والرشوة في عام 2017، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.، وتم إطلاق سراحه في العام التالي.





رئيس مجموعة سامسونج "لي كون هي" والد لي جاي يونج وابن مؤسس سامسونج لي بيونج تشول، يعاني الآن من أزمة قلبية تعرض لها في عام 2014، والذي لديه تاريخه مخيف من الإدانات.