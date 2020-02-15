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تكنولوجيا

بسعر منافس.. أوبو تعلن رسميا عن هاتفها Oppo A31.. صور ومواصفات

السبت 15/فبراير/2020 - 09:01 ص
Oppo A31
Oppo A31
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة أوبو "Oppo" الصينية، عن هاتفها الذكي الأحدث Oppo A31 الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة التي تتوفر بسعر لا يتعدى 200 دولار أمريكي، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.

ويجلب الهاتف شاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصة ، وبدقة 1600×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة.


ويضم الجزء الخلفي للهاتف مجموعة من الكاميرات الثلاثية، الرئيسية منها بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، في حين تأتي الكاميرتان الثانية والثالثة بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، ويوجد أيضا ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في منتصف ظهر الهاتف.

وأما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي تأتي داخل نتوء في الشاشة، وتبلغ دقتها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 6.1 المبنية على الإصدار Android 9 Pie من نظام التشغيل أندرويد.


ويحتوي أوبو أي31، الذي يزن 180 جراما ويأتي بسماكة 8.3 ميليمترات، معالجا ثماني النوى من نوع Mediatek MT6765 وبتردد 2.3 جيجاهرتز. ويحتوي الهاتف أيضا بطارية بسعة 4,230 ميلي أمبير/ الساعة.

ويعرض هاتف أوبو أي31، الجديد مبدئيا في السوق الإندونيسي باللونين الأسود والأبيض، وبسعر يعادل 190 دولار أمريكي فقط، ولا معلومات حاليا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.
Oppo A31 Oppo A31
Oppo A31 Oppo A31
Oppo A31 Oppo A31
Oppo A31 Oppo A31
Oppo A31 Oppo A31
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