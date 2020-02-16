أبرزها النكد.. 12 علامة لـ الحمل المبكر

الحمل المبكر ، من الغثيان إلى التعب، و تتخوف الكثير من السيدات من إجراء اختبار الحمل ، وتتساءل ما هى أعراض الحمل المبكر، التي يمكن من خلالها اكتشاف الحمل قبل الحاجة للخضوع لاختبار . تتعدد أعراض





إليك علامات الحمل المبكر





تأخر الدورة الشهرية :





إذا كنت في سنوات إنجابك وبعد أسبوع أو أكثر دون بداية الدورة الشهرية المتوقعة ، فقد تكونين حامل. ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه الأعراض مضللة إذا كان لديك دورة طمث غير منتظمة.





تورم الثديين :





في وقت مبكر من الحمل، فإن التغيرات الهرمونية قد تجعل ثدييك حساسة ومؤلمة. من المحتمل أن يقل الخوف بعد بضعة أسابيع حيث يتكيف جسمك مع التغيرات الهرمونية.





الغثيان





غثيان الصباح ، الذي يمكن أن يجي في أي وقت من النهار أو الليل ، يبدأ غالبًا بعد شهر واحد من الحمل ، . ومع ذلك ، فإن بعض النساء يشعرن بالغثيان في وقت مبكر والبعض الآخر لا يشعرن به أبدًا. رغم أن سبب الغثيان أثناء الحمل ، غير واضح ، فمن المحتمل أن تلعب هرمونات الحمل دورًا.





زيادة التبول :





قد تجد نفسك تتبولين أكثر من المعتاد. تزداد كمية الدم في الجسم أثناء الحمل ، مما يتسبب في معالجة كليتيك لسائل إضافي ينتهي به المطاف في المثانة.





إعياء :





يصنف التعب أيضًا بين الأعراض المبكرة للحمل. خلال فترة الحمل ، المبكرة ، ترتفع مستويات هرمون البروجسترون ، مما قد يجعلك تشعر بالنعاس.





علامات و أعراض الحمل المبكر الأخرى الأقل وضوحًا والتي قد تواجهها خلال الأشهر الثلاثة الأولى تشمل:





النكد.

فيضان الحمل ، في جسمك في بدايته يمكن أن يجعلك تشعر بالعاطفة والبكاء بشكل غير معتاد. تقلبات المزاج شائعة أيضًا.





الانتفاخ.

التغيرات الهرمونية أثناء الحمل المبكر يمكن أن تسبب لك الشعور بالانتفاخ ، على غرار ما قد تشعر به في بداية الدورة الشهرية.





اكتشاف الضوء.





في بعض الأحيان ، يعد اكتشاف كمية صغيرة من الضوء من أولى أعراض الحمل المبكر يُعرف باسم نزيف الزرع ، ويحدث ذلك عندما ترتبط البويضة المخصبة ببطانة الرحم - بعد حوالي 10 إلى 14 يومًا من الحمل. يحدث نزيف الزرع في وقت قريب من فترة الحيض. ومع ذلك ، ليس كل النساء لديهم هذا الأكتشاف للضوء.





التشنج.

بعض النساء يعانين من التشنج الرحمي الخفيف في وقت مبكر من الحمل.





الإمساك.

التغييرات الهرمونية تسبب تباطؤ الجهاز الهضمي ، مما قد يؤدي إلى الإمساك.





aversions الغذاء.

عندما تكونين حاملًا ، فقد تصبحين أكثر حساسية لبعض الروائح وقد تتغير حاسة الذوق لديك. مثل معظم أعراض الحمل الأخرى ، يمكن التفضيل في تفضيلات الطعام هذه إلى تغييرات هرمونية.





احتقان بالأنف.

يمكن أن تؤدي زيادة مستويات الهرمون وإنتاج الدم إلى تضخم الأغشية المخاطية في أنفك وتجفه ونزفه بسهولة. قد يتسبب ذلك في حدوث انسداد أو انسداد في الأنف، وفقا لما نشره موقع "مايو كيلينك".









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