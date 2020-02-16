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توك شو

ضربة موجعة.. هاني شاكر: محمد رمضان لم يحافظ على أخلاقيات المجتمع

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:43 م
هاني شاكر ومحمد رمضان
هاني شاكر ومحمد رمضان
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حمزة شعيب
قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائي ولا رجعة فيها، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام غير المحترم الذى قيل فى الحفلة العامة بـ إستاد القاهرة.

وتابع شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "مطربو المهرجانات لم يحصلوا على عضوية نقابة الموسيقيين، لافتا إلى أن ما يقدم على المسرح لا يليق باسم مصر وقرار النقابة نابع من باب المحافظة على تراث مصر من القيم والأخلاقيات".

وأوضح: "دور النقابة هو تقييم الأصوات فقط ولن نعطي تصاريح مرة أخرى لأغاني المهرجانات، لافتا إلى أنهم لا يقدمون غناء أو طربا بل يقدمون كلمات وأغاني مبتذلة".

وأشار هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إلى أن الدولة تتجه للمحافظة على أخلاقيات المجتمع من خلال من هذا الفن من الظهور، مضيفا:"الشعب المصري يستحق فن أكبر من هذا الأغاني".

وكشف هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن موقف محمد رمضان من غناء المهرجانات قائلا: "رمضان أخذ من النقابة تصريحا واحدا للحفل وسيتم إعادة النظر فى هذه الحالة، مردفا: "رمضان مضى إقرار بالمحافظة على آداب وأخلاقيات المجتمع وطلع بعدها لابس قميص شفاف وضرب بكلامه معي عرض الحائط هو ده النجاح بالنسباله".


وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.

يأتي ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".
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