أحمد موسى يهنئ عمرو دياب بالألبوم الجديد: يحافظ على الذوق العام.. فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، المطرب عمرو دياب بألبومه الجديد الذي طرح منذ عدة أيام.





وقال موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: "عمرو دياب يحافظ على الذوق العام، وأنا أحب أستمع إليه"، مردفا: " هذا هو عمرو دياب مينفعش يطلع يقول أي كلام".





وتابع موسى: "أهنئ عمرو دياب على الألبوم الجديد وكل التحية والتقدير له"، متسائلا: " هل رأيتم عمرو دياب يوما ما يغني وهو قالع هدومه".





وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.





يأتي ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".



