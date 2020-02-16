AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اليوتيوب مش نجاح.. هاني شاكر يطالب بمنع ظهور مطربي المهرجانات

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:45 م
الفنان هاني شاكر
الفنان هاني شاكر
Advertisements
حمزة شعيب
قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائى ولا رجعة فيها، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام غير المحترم الذى قيل فى الحفلة العامة أمس بـ إستاد القاهرة.

وتابع "شاكر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "مطربو المهرجانات لم يحصلوا على عضوية نقابة الموسيقيين، لافتًا إلى أن ما يقدم على المسرح لا يليق باسم مصر.. وقرار النقابة نابع من باب المحافظة على تراث مصر من القيم والأخلاقيات".

وأوضح: "دور النقابة هو تقييم الأصوات فقط ولن نعطي تصاريح مرة أخرى لأغاني المهرجانات، لافتًا إلى أنهم لا يقدمون غناءً أو طرباً بل يقدمون كلمات وأغاني مُبتذلة.

وأشار هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إلى أن الدولة تتجه للمحافظة على أخلاقيات المجتمع من خلال منع هذا الفن من الظهور، مضيفًا: "الشعب المصري يستحق فناً أكبر من هذا الأغاني".

وكشف هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، عن موقف محمد رمضان من غناء المهرجانات قائلاً: "رمضان خد من النقابة تصريح واحد للحفل وسيتم إعادة النظر فى هذه الحالة، مردفًا: "رمضان مضى إقرارًا بالمحافظة على آداب وأخلاقيات المجتمع وطلع بعدها لابس قميص شفاف وضرب بكلامه معي عرض الحائط هو ده النجاح بالنسباله".

وطالب "شاكر"، الإعلاميين بعدم تصدير هؤلاء المطربين كنماذج ناجحة، مُعقبًا: "كفاية عليهم كده ظهور فى الإعلام اليوتيوب مش مقياس نجاح".

وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الاتفاق على حفل العقبة | منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

حمو بيكا يفتح النار على هاني شاكر: هو أنا قاتلك قتيل.. والمهن الموسيقية ترد

هاني شاكر: نجاح شاكوش ورسوب حمو بيكا في اختبارات المهن الموسيقية

بيحب بنت الجيران .. حسن شاكوش يحرج هاني شاكر على الهواء

قرار جديد من نقابة الموسيقيين ضد محمد رمضان وحسن شاكوش.. تفاصيل

المنع في انتظار المخالفين.. تفاصيل قرار هاني شاكر بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات

ترشيحاتنا

بـ صورة في أوضة النوم.. شاهد: إيمان العاصى تثير الجدل

بالأسماء.. سلعوة تعقر 14 طفلا في قرية بالمنيا

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور.. بشرى سارة لجماهير الأهلي.. أنباء عن إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

يوم عيد ميلاده.. تعرض وكيل لجنة الشباب بالبرلمان لوعكة صحية

إخلاء سبيل مشجعي الزمالك من نيابة النزهة

بملابس محتشمة.. منة فضالي بإطلالة جديدة تبهر جمهورها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجبتها في الحرام.. أم تعذب ابنتها وتصيبها بكسر بالجمجة وتهتك في الرئة في القليوبية.. صور

أنيقة ومختلفة.. مايا دياب تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة

هنتعشى إيه النهاردة.. بانية ومكرونة فرنسية والحلو كب كيك بالشيكولاتة