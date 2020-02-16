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توك شو

أول رد فعل من وزيرة الهجرة على صورة فرش الكوبري بالسجاد

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:48 م
وزيرة الهجرة، السفيرة
وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم
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قسم التوك شو
علقت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، على زيارتها قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، تمهيدًا لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في الغربية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن القرية تعد من القرى المنتجة بالمحافظة ويعمل بها 7000 شخص في صناعة الدهانات والخزف والفخار ويوجد بها أكثر من 350 مصنعًا تعمل في مجال صناعة الفخار والخزف والدهانات.

أضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج رأي عام على قناة TeN، إن المبادرة تهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة، رافقها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وكل من خالد مصباح وفؤاد حسب الله وسامح حبيب نواب دائرة بسيون وقطور.

وتعليقا على الصورة المنتشرة على السوشيال ميديا وهي تعبر الترعة على جسر مفروش سجاد، قالت الوزيرة، إنها لا ترى تعليقات السوشيال ميديا على صورة السجادة بقدر ما ترى النجاحات التي رأتها في القرية.

وأشارت إلى أن الناس التي قررت فرش السجادة أناس بسطاء أرادوا الترحيب بالمسئولين الذين قرروا زيارتهم.
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