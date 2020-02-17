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شاهد.. أعمال تطوير ميدان التحرير مسار جذب ولفت أنظار المارة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:54 ص
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
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ريهام فيكتور

قال المهندس محمد أبوسعدة رئيس المجلس القومى للتنسيق الحضارى، إنه تم تغيير عناصر ميدان التحرير بالكامل فيما يتعرض للصورة البصرية لواجهات المبانى المحيطة بالميدان.


وأضاف "  أبو سعدة " عبر الهاتف من خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أنه تم تغيير مسارات المشاة من الأرصفة وحركة السيارات والعنصر الرئيسي للميدان نفسه ، إضافة إلى تغيير المسار المؤدي للمتحف المصرى الكبير.


وأشار رئيس المجلس القومى للتنسيق الحضارى  إلى أن هناك تعاونا بين جميع الجهات الحكومية وأصحاب المحلات والعقارات أيضًا ، لافتا إلى أن مطلع الميدان تم إعادة صياغته من جميع وجهات المبانى بالطابع المعمارى المتميز لتوحيد المنظر .


وتابع رئيس المجلس القومى للتنسيق الحضارى أنه تم تغيير شكل المباني والديكورات المخالفة لشكل المبنى الأصلى ، منوها إلى أن كل ذلك يعمل على كونه مسار جذب ولفت أنظار ويعود على الجميع بحركة تجارية .


وأكد رئيس المجلس القومى للتنسيق الحضارى أن تجربة تغيير شكل ميدان التحرير كانت من التجارب الناجحة على المستوى العمراني تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع إمكانية تكرار التجربة فى أكثر من ميدان آخر بالقاهرة .

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