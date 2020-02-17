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ثقافة

طيران مباشر ومشروعات ترميم.. مصر وبريطانيا تتفقان على تنشيط التعاون في السياحة والآثار.. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السير جيفري آدامز السفير البريطاني في القاهرة، وذلك لبحث آوجه التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مجال السياحة والآثار وزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر من السوق البريطانى خاصة في ضوء القرار الأخير للحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ، وذلك بحضور غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

وخلال اللقاء أشار العناني الي حرص الوزارة علي جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة الي مصر من السوق البريطاني باعتباره من الأسواق السياحية الهامة بالنسبة لمصر.

 لافتا الي المضي قدمًا في تشغيل خطوط طيران مباشرة جديدة من مطار Gatwick في لندن الى مدينة شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة إسبوعيًا، وخط طيران بين مدينتي الأقصر وشرم الشيخ مما سيساهم في تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية.

ومن جانبه أكد آدامز علي أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح البريطاني؛ لافتا الي انه بالإضافة الي خط الطيران الموجود بالفعل فإنه من المقرر أن تقوم شركة ايزي جيت بتشغيل خط طيران في منتصف العام الجاري.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء علي قيام الجانب البريطاني بعمل مشروعات مشتركة لترميم بعض المواقع الأثرية المصرية.

جدير بالذكر انه في ديسمبر الماضي تم في العاصمة البريطانية لندن عقد الاجتماع الأول لخبراء بين وفد مصري أثري، سياسي، قانوني، ومسئولي وزارة الثقافة والفن والسياحة البريطانية لبحث سبل مكافحة الاتجار الغير مشروع بالآثار المصرية والحفاظ عليها، وذلك بهدف التوصل لآلية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين في هذا الإطار.

وقد جاء هذا الاجتماع نتيجة لما تم الاتفاق عليه بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ووزيرة الثقافة والسياحة البريطانية أثناء لقائهما فى أواخر أكتوبر الماضى على هامش افتتاح معرض كنوز الملك توت عنخ آمون.

وخلال الاجتماع تم اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لمكافحة الإتجار غير المشروع فى الآثار والممتلكات الثقافية، علي أن تعقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات بالقاهرة فى عام 2020.
طيران مباشر ومشروعات ترميم.. مصر وبريطانيا تتفقان على تنشيط التعاون في السياحة والآثار.. صور
طيران مباشر ومشروعات ترميم.. مصر وبريطانيا تتفقان على تنشيط التعاون في السياحة والآثار.. صور
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