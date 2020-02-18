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تكنولوجيا

Xiaomi تستعرض فيديو بدقة 4K مصور بكاميرا Xiaomi Mi 10 Pro

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشرت شركة Xiaomi الصينية مقطع فيديو بدقة 4K، تم تصويره بكاميرا أحدث هواتفها الرائدة Xiaomi Mi 10 Pro، فى مدينة نيويورك الأمريكية، بينما تبلغ مدته دقيقة واحدة.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، تم الكشف عن الهاتف الأسبوع الماضى فى مدينة بكين الصينية فى نسختين هما Mi 10 و Mi 10 Pro، ونظرًا لإلغاء مؤتمر الهواتف الذكية بمدينة برشلونة الإسبانية بسبب فيروس كورونا، قرر الصانع الصينى الإتفاق مع اليوتيوبر الشهير بتصوير هذا الفديو للترويج للهاتف الجديد.

ويدعى اليوتيوبر المعروف لويس جوانزون وهو من قام بتصوير الفيديو بنفسه، وهى ليست المرة الأولى حيث قام بنفس الفكرة من قبل مع هاتفى iPhone 6 و Google Pixel 2.

يذكر أن Mi Note 10 Pro يأتى بشاشة كبيرة قياس 6.47 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض Full HD+، بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة.

وزودت شاومى Mi Note 10 Pro بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 730G من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 265 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

ويحتوي Mi Note 10 Pro على كاميرا خلفية خماسية بدقة 108 و12 و5 و20 و2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، بالإضافة لقارئ البصمة أسفل الشاشة نفسها.

وبالطبع يتطلب هاتف بهذه القوة بطارية عملاقة، وهي بسعة بطارية 5260 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة بقوة 30 وات، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ويعمل على نظام Android 9.0، ويأتيMi Note 10 Pro بعدة ألوان هي الأسود والأبيض والأخضر.
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