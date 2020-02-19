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أخبار العالم

يلتقي الملك سلمان وولي العهد.. بومبيو يزور السعودية اليوم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:05 م
صدى البلد
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شيماء مصطفى
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستغرق 3 أيام.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام وتبدأ اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك، بعد زيارة قام بها  وزير الخارجية السعودي إلى واشنطن في 12 فبراير الجاري، وبحث خلالها الشراكة الأمريكية السعودية في مواجهة إيران.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان إن الجانبين "بحثا في ضرورة التصدي لتصرفات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار".

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، أن "اللقاء كان مثمرا وبناء، ونتطلع لاستمرار العمل لتحقيق الأهداف المشتركة".
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