وكيل صحة الدقهلية يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال بالقرى

قام الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يرافقة فريق من الطب الوقائى ،بالمرور على عدد من قرى المحافظة للتأكد من تطعيم جميع الأطفال ضمت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.





فيما شملت الجولة المرور على حضانات الأطفال والأسواق وعدد من المنازل بالريف والحضر، إضافة إلى سؤال عدد من المارة ، وللتأكد من وصول الرسالة التثقيفية الخاصة بالحملة للآباء والأمهات والتأكد من وجود العلامات علي المنازل وان الفرق وصلت إلى كل طفل على أرض الدقهلية من عمر يوم حتى خمس سنوات.



وأشاد "مكى" بالجهود المبذولة من القطاع الوقائى بالدقهلية قائلا: "حاملين شعار أينما كنت نصل إليك " .





وأضاف أنه تم الوصول حتى أمس الثلاثاء ثالث أيام الحملة لنسبة الـ100% من المستهدف تطعيمه ضد مرض شلل الأطفال على مستوى المحافظه والتى تستهدف تطعيم مليون طفل وطفله من المصريين وغير المصريين من سن يوم وحتى خمس سنوات بنطاق المحافظة .