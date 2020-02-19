بومبيو يشن هجوما على العراق: لم يحموا منشآتنا من الإيرانيين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن حملة الضغط الأمريكية على إيران مستمرة، مؤكدا أنها ليست مجرد حملة ضغط اقتصادي.









وبحسب "سكاي نيوز"، أضاف بومبيو أن على الحكومة العراقية تحمل مسؤولية الحفاظ على السفارة الأمريكية ومنشآتنا العسكرية. مشيرا إلى أنها لم تتمكن من تحقيق ذلك مرارًا.









وتابع: "نتطلع إلى إلقاء القبض على من قاموا بالهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.. لا يمكن أن يصبح من الطبيعي أن يقوم الإيرانيون عبر وكلائهم في العراق بتعريض حياة الأمريكيين للخطر".









وطالب بأن تكون هناك مساءلة مرتبطة بالهجمات على المصالح الأمريكية في العراق.









وواصل: "أنشطة إيران خارج الحدود غير مقبولة وعليهم إعادة برنامج الصواريخ إلى مكان يسمح لهم فيه بالدفاع عن أنفسهم لكن ليس أكثر من ذلك، ولا يمكن السماح لإيران ببناء برنامجها النووي وإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم".









وكان بومبيو وصل العاصمة السعودية الرياض في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها ملفات المنطقة.









يأتي ذلك، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية السعودي إلى واشنطن في 12 فبراير الجاري، وبحث خلالها الشراكة الأمريكية السعودية في مواجهة إيران.



