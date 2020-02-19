AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بومبيو يشن هجوما على العراق: لم يحموا منشآتنا من الإيرانيين

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:54 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن حملة الضغط الأمريكية على إيران مستمرة، مؤكدا أنها ليست مجرد حملة ضغط اقتصادي.


وبحسب "سكاي نيوز"، أضاف بومبيو أن على الحكومة العراقية تحمل مسؤولية الحفاظ على السفارة الأمريكية ومنشآتنا العسكرية. مشيرا إلى أنها  لم تتمكن من تحقيق ذلك مرارًا.


وتابع: "نتطلع إلى إلقاء القبض على من قاموا بالهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.. لا يمكن أن يصبح من الطبيعي أن يقوم الإيرانيون عبر وكلائهم في العراق بتعريض حياة الأمريكيين للخطر".


وطالب بأن تكون هناك مساءلة مرتبطة بالهجمات على المصالح الأمريكية في العراق.


وواصل: "أنشطة إيران خارج الحدود غير مقبولة وعليهم إعادة برنامج الصواريخ إلى مكان يسمح لهم فيه بالدفاع عن أنفسهم لكن ليس أكثر من ذلك، ولا يمكن السماح لإيران ببناء برنامجها النووي وإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم".


وكان بومبيو وصل العاصمة السعودية الرياض في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها ملفات المنطقة.


يأتي ذلك، بعد زيارة قام بها  وزير الخارجية السعودي إلى واشنطن في 12 فبراير الجاري، وبحث خلالها الشراكة الأمريكية السعودية في مواجهة إيران.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قوات أمريكية تغادر قاعدة عين الأسد في طريقها لحماية السفارة في بغداد

ترامب يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي

وزير الخارجية الأمريكي يكشف المتهمين بـ اقتحام السفارة في بغداد.. صور

وزير الخارجية الأمريكي يكشف حقيقة إغلاق سفارة بلاده في بغداد

الأمن العراقي يطلق الغاز لتفريق مؤيدين لكتائب حزب الله بمحيط السفارة الأمريكية

إصابات بين أنصار الحشد الشعبي أمام السفارة الأمريكية ببغداد

ترشيحاتنا

الإعلان عن قبول دفعة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية ..اعرف مواعيد سحب الملفات

بيان شديد اللهجة من روسيا بعد تهديد أردوغان بعملية عسكرية في إدلب

خاص.. شادي محمد عن السوبر: لاعبو الزمالك "مرعوبين" من الأهلي

أبرز تصريحات فايلر وشريف إكرامي في مؤتمر الأهلي قبل السوبر المصري

عاجل.. نجاة وزير الدفاع اليمني من محاولة اغتيال

بـ 3 جنيهات.. طريقة استخدام حمض الفوليك في تطويل الشعر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتنين في واحد .. علاج شهير للكوليسترول يحمي من سرطان المبيض

مش للشرب بس.. احصلي على بشرة رائعة بـ فنجان قهوة

قصة تخصيص أول رقم هاتف للطوارئ في العالم؟.. تفاصيل مثيرة