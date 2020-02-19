العاملون بالنظافة: تفعيل عقود المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة

قال المهندس أمين حسن، النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة، وتحسين البيئة، إن المواطنين بكافة محافظات الجمهورية، سيشعرون بالجهد المبذول لإعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، فور بدء تفعيل عقود تنفيذ الخدمة قريبًا، لشركات وطنية كبيرة متخصصة.
وأضاف "حسن"، فى بيان، أصدرته النقابة، اليوم، الأربعاء، أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بذل جهدًا كبيرًا، فى إعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، وتحمله مسئولية ملف المخلفات، مشيرًا إلى أنه أنشأ الوحدة المركزية لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، خلال الأيام القليلة الماضية، لبدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربى، فى إنشاء المناولات الوسيطة والخلايا الخاصة بالدفن الصحي والتخلص الآمن للمخلفات.
وأوضح النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة، أن إعداد البنية التحتية تتضمن إنشاء خطوط التدوير الجديدة بالتكنولوجيا الألمانية، مثل ما شهدته محافظة المنوفية بمصنع أبو خريطة، مشيرًا إلى أنه تم افتتاحه مؤخرًا تجريبيًا، وإعداد الدراسات الخاصة بآلية تحصيل رسوم النظافة.
وأشاد النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة والاستشاري في مجال إدارة المُخلفات، بمجهود وزارة التنمية المحلية علي رأسها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحليه في إعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وتحمله مسئلية ملف المخلفات وهذا عبء كبير نعلمه جيدا كخبراء في هذا الملف.
وأيضًا إنشاء الوحدة المركزية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة وترأسها م أحمد سعيد في الأيام القليلة الماضية والبدء في مشروعات البنية التحتية مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي في إنشاء المناولات الوسيطة والخلايا الخاصة بالدفن الصحي والتخلص الآمن للمخلفات وانشاء خطوط التدوير الجديدة بالتكنولوجيا الألمانية مثل ما حدث بمحافظة المنوفية بمصنع أبو خريطة وتم افتتاحه موخرًا تجربيبًا وإعداد الدراسات الخاصة باليه تحصيل رسوم النظافة وصرح أمين حسن أن هذا المجهود سوف يظهر للمواطن مع تفعيل عقود تنفيذ الخدمة قريبا لشركات وطنية كبيرة متخصصة في الوقت القريب.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد عقدت اجتماعا مع ممثلى الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لبحث الموقف الحالى لعملية إجراء الدراسات والإعداد لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة وخاصة الجزء المتعلق بالمدافن الصحية للتخلص النهائي من المخلفات، لوضع جدول زمني واضح للانتهاء من المراجعات اللازمة لتصميمات المدافن الصحية المقرر إقامتها وتذليل العقبات التي تواجه فريق العمل والوقوف على الإجراءات المطلوبة للإسراع فى عملية البدء بالتنفيذ، وذلك ضمن مهام وزارة البيئة فى الإعداد لمنظومة المخلفات الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية لوضعها حيز التنفيذ، و بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص الإعداد والتنفيذ للبنية التحتية الخاصة بالمنظومة الجديدة.