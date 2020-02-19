العاملون بالنظافة: تفعيل عقود المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة

قال المهندس أمين حسن، النقيب العام للنقابة العامة للعاملين ب النظافة ، وتحسين البيئة، إن المواطنين بكافة محافظات الجمهورية، سيشعرون بالجهد المبذول لإعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، فور بدء تفعيل عقود تنفيذ الخدمة قريبًا، لشركات وطنية كبيرة متخصصة.

وأضاف "حسن"، فى بيان، أصدرته النقابة، اليوم، الأربعاء، أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بذل جهدًا كبيرًا، فى إعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، وتحمله مسئولية ملف المخلفات، مشيرًا إلى أنه أنشأ الوحدة المركزية لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، خلال الأيام القليلة الماضية، لبدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربى، فى إنشاء المناولات الوسيطة والخلايا الخاصة بالدفن الصحي والتخلص الآمن للمخلفات.





وأوضح النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة، أن إعداد البنية التحتية تتضمن إنشاء خطوط التدوير الجديدة بالتكنولوجيا الألمانية، مثل ما شهدته محافظة المنوفية بمصنع أبو خريطة، مشيرًا إلى أنه تم افتتاحه مؤخرًا تجريبيًا، وإعداد الدراسات الخاصة بآلية تحصيل رسوم النظافة.