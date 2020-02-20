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حوادث

تعرف على الحالة المرورية على الطرق الرئيسية والصحراوية

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:04 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية
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مصطفى الرماح - احمد مهدى
تشهد بعض محاور القاهرة والجيزة كثافات مرورية خلال وقت الذروة الصباحية، فيما تشهد الطرق الصحراوية سيولة تامة فى الحالة المرورية دون أى معوقات.

ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية متوسطة فى الاتجاه القادم من البحر الأعظم وحتى نزلة المعادى، ويشهد طريق الأوتوستراد سيولة مرورية مرورا بمناطق أثر النبي.

ويشهد محور المريوطية وأعلى الرماية والمتحف المصري الكبير سيولة فى الحالة المرورية.

فيما يشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية فى الاتجاه القادم من مدينة نصر وحتى ميدان رمسيس، كما يشهد محور  ١٥ مايو.

كما تشهد شوارع وميادين الجيزة الرئيسية كثافات مرورية، حيث شهد شارع الهرم بعض الكثافات المرورية للمتجه أعلى كوبرى الجيزة، كما ظهرت بعض الكثافات بمناطق كورنيش النيل، بدءًا من شارع البحر الأعظم وصولًا إلى مراد وانتهاء بالعجوزة.

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