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فن

الأعلى في ألبوم سهران.. عمرو دياب يقترب من 2 مليون مشاهدة بـ هيعيش يفتكرني

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:06 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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محمد نحلة

اقتربت أغنية "هيعيش يفتكرني" للمطرب عمرو دياب من تحقيق 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد 4 أيام من طرحها.


الأغنية من ألبوم عمرو دياب الجديد سهران، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، لتصبح الأغنية الأعلى استماعا في ألبومه.

 

وتضمن الألبوم 16 أغنية، منها 12 أغنية جديدة، هي: "سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك، إضافة إلى 4 سبق طرحهم من قبل، وهما: "يوم تلات، قدام مرايتها، بحبه، أول يوم في البعد".

 

ويحيي الهضبة حفلا في مركز المنارة يوم 28 فبراير، وهو أول حفل له بعد طرح ألبوم سهران رسميا.


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