تعرف على مواصفات BMW X6 كوبيه 2020.. صور

منذ ظهورها الأول عام 2008 وهي تثير الجدل والفضول كأول SUV بخطوط كوبيه، وها هي تطل علينا BMW X6 حاملة شعار الجيل الثالث ، حيث تعد أكبر كروس أوفر كوبيه صنعتها الشركة الألمانية، وسيكون هذا الجيل الجديد ذو تصميم أكثر شراسة، وقوة أكبر وتقنيات أكثر.





وتستند السيارة الجديدة لعام 2020 على نفس قاعدة العجلات المستخدمة في X5، ومع ذلك فهذا لا يؤثر على شكلها الخارجي، فهى لا تزال تلك الـ CUV ذات التصميم الحاد، والعديد من الخيارات الإضافية لمظهر أكثر جرأة، مثل الشبك الأمامي المضيئ.





ويتوفر موديلين للـ بي إم دبليو X6 في السوق السعودية، الأول X DRIVE 40I ويأتي بمحرك 6 سلندر مزدوج التيربو بسعة 3.0 لتر, ويعطي قوة 340 حصان، وعزم دوران 450 نيوتن-متر، وتسارعه من صفر إلى 96 كم/ساعة خلال 5.3 ثانية، وهذا يعني زيادة 33 حصان و47 نيوتن متر عن الجيل السابق.





أما الموديل الثاني X6 M50I يتوفر بمحرك 8 سلندر مزدوج التيربو بسعة 4.4 لتر ويعطي قوة 530 حصان وعزم دوران 750 نيوتن-متر، وتسارعها من صفر إلى 96 كم/ساعة خلال 4.1 ثانية والسرعة القصوى 249 كم/ساعة وقوة سحبها 3،265 كجم.





الديناميكية الاختيارية في الموديل الجديد تعطيك تعديلات تخص الأداء، مثل التثبيت الفعال لِلَّفّ والتوجيه الفعال، وهذا من خلال استخدام محركات كهربائية لتقليل لف السيارة الأول، ويقوم نظام التوجيه النشط بالتحكم في العجلات الخلفية حسب السرعة وظروف الطريق لمواجهة الانزلاق.





وتتصدر مقصورة القيادة ولوحة العدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصة" ستاندرد" وأحدث نظام I DRIVE, ويأتي أيضا ستاندرد بشاشة مقاس 12.3 بوصة تعمل باللمس، و لأول مرة بي إم دبليو صممت فتحة سقف بانورامية لـ X6 موديل 2020, وهي 83 في المئة أكبر، ومتوفرة بميزة SKY LOUNGE التي تعطي انطباع السماء المليئة بالنجوم في الليل.





ومن الجيد معرفة أن موديل XDRIVE40I يأتي بحزمة السير على الطرق الوعرة بشكل اختياري، وتضيف المجموعة الإضافية نظام تعليق هوائي ثنائي المحاور، وغلق تفاضلي خلفي M سبورت يتم التحكم فيه إلكترونيا، وأربعة أوضاع للقيادة على الطرق الوعرة مصممة خصيصا لمختلف التضاريس: الثلج أو الرمال أو الحصى أو الصخور".