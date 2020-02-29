وشهد الحفل - الذي أقيم على مسرح الكورنيش الكبير بشاطيء الفجيرة - إقبالا كبيرا من الجمهور، ليشدو عبده بعدد من أجمل أغانيه، منها: الأماكن و "مذهلة" و "بنت النور"، "مرت سنة والشوق باقي وما انمحى"، "الرسايل"، "شبيه الريح"، "جاني كلام"، "ابعاد كنتم ولا قريبين"، "انشودة المطر"، "ابعتذر".



وكانت فعاليات المهرجان قد انطلقت في 20 فبراير الجاري بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة.



وشارك وفد من الفنانين المصريين في فعاليات المهرجان، منهم سامح الصريطي وهاني رمزي ورانيا يوسف وأشرف زكي وأحمد عبدالعزيز والدكتور أسامة روؤف مؤسس ورئيس مهرجان أيام القاهرة للمونودراما.