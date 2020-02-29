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تكنولوجيا

بسبب التدخين.. ليدي جاجا توجه نصيحة لجمهورها عبر Apple Music

السبت 29/فبراير/2020 - 05:10 م
ليدى جاجا توجه نصيحة
ليدى جاجا توجه نصيحة لجمهورها عبر Apple Music
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ندى على
ذكر موقع MSN، أن مغنية البوب الأمريكية الشهيرة، ليدى جاجا، وجهت نصيحة هامة، لجمهورها أثناء ترويجها لأغنيتها القادمة على Apple Music. 

ونصحت مغنية البوب جمهورها بعدم تدخين السجائر، واعلنت أنها لم تعد تدخن الآن، وأنه كان يصل بها الأمر إلى تدخين حوالى 40 سيجارة طول اليوم. 


وقالت جاجا " طوال حياتى لم أكن أدخن السجائر، واضطررت لتدخينها بشراهة، وأطلب من كل شخص لا يدخن السجائر بأن يستمر وألا يفكر في في تدخينها، لأن الإقلاع عن التدخين ليس فقط صعبا، إنه أمر قاس.   

وقامت جاجا بالترويج لأغنيتها Stupid Love، أمس الجمعة، على Apple Music، معلنة لأول مرة اقلاعها عن السجائر. 

و ليدي جاجا هي مغنية أمريكية ولدت في عام 1986، واشتهرت بأسلوبها الخارج عن المألوف والمثير للجدل وكانت بدايتها الفنية في عام 2006، وتم ترشيحها لجائزة جرامي كأفضل أغنية راقصة لعام 2008 . 

واحتلت جاجا المرتبة 73 ضمن فئة أفضل الفنانين للعقد 2000-2010، حسب تصنيف مجلة بيلبورد، كما وضعتها مجلة فوربس في المرتبة الرابعة ضمن أكثر 100 سيدة تأثيرًا في العالم، كما وضعتها مجلة تايم في قائمة أكثر 100 شخص تأثيرًا في العالم لعام 2010، كما فازت العام الماضى بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية عن أغنية Shallow في فيلم A Star Is Born.


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