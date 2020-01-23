Apple تكشف عن آيفون رخيص الثمن فى مارس القادم





وبحسب ماشابال التقنى، سيأتى الآيفون القادم بشاشة قياس 4.7 بوصة مع زر الرئيسية الشهير، ولن يحتوى على ميزة Face ID كما أشيع من قبل، وقد يحمل إسم آيفون 9 بنسبة إحتمالات كبيرة.





وسيحمل ذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت، وسيبدأ سعره من 400 دولار أمريكى، ما يعادل 6300 جنيهًا مصريًا.





وقد يحمل الآيفون القادم المعالج الأقوى و الأحدث من آبل A13، ولكن مع شاشة عادية بدون ميزة 3D Touch، ومن المفترض أن تتضح حقيقة تلك التقارير بحلول شهر فبراير حيث ميعاد طرح هاتف أبل الجديد، والذى سيكون بسعر تنافسى، لحين شهر سبتمبر وإصدار الـ flagship الرئيسى iphone 12.





أفادت تقارير تقنية عن نية شركة آبل الأمريكية طرح هاتف جديد رخيص الثمن فى شهر مارس المقبل، والذى سيشبه iphone 8 بشكل كبير، إلا أن الإسم النهائى له لم يحدد حتى الآن، والذى ستكشف عنه العلامة الأمريكية قبل إطلاق الهاتف رسميًا بوقت قصير.