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ديني

دعيت على ابني بالموت وتحققت الدعوة وأشعر بالندم فماذا أفعل؟

الأحد 01/مارس/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت

وأجاب "الجندي"، قائلًا: " أن ما تقوليه غير صحيح، لأن هذا قدره سواء دعيت عليه أو لم تدع عليه، فالدعاء يؤخر القدر".

وأوضح: "أن الدعاء يؤخر القدر كمن دعا على شخص بأن يطول الله عمره فيستجاب الله له، انما لو دعيت على شخص بأن يقصف الله عمره فلا يستجاب للدعاء، لأن الدعاء يؤخر الأجل ولكن لا يقدم الآجل فالله لطيف بعباده.

وتابع: فما لديكِ هذا هو نوع من الوسوسة وليس له علاقة بأي شئ فهونى على نفسك. 


متصلة: «دعيت على ابني بالموت فاستجاب الله».. وعمارة: عليك بالاستغفار
قالت متصلة تدعى «ريهام»، من الدقهلية، إنها تشعر بالذنب بسبب الدعاء على نجلها بالموت ووفاته على الفور، مردفة: «دعيت على ابني بالموت بسبب تعاطيه المخدرات فعمل حادثة ومات.. وحاسة بالذنب ناحيته»، متساءلة: ما الذي يمكنني فعله؟.

من جانبها علقت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، خلال برنامجها «قلوب عامرة» «يا لطيف، يجب الدعاء لابنك المتوفى وتصحيح ما وقع بكثرة الدعاء والاستغفار وصنع الخير الذي يوهب لهذا الشاب المتوفى».

واستندت إلى ما رواه مسلم (3014) عن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- أن رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ».


دعوت على ابنتي وتوفيت فهل على وزر؟ أمين الفتوى يجيب
وجهت إحدى الأمهات، سؤالا للشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول فيه "دعيت على ابنتي وتوفيت فهل على وزر؟. 

وأجاب عبد السميع، في لقائه على فضائية "الناس"، أنه لا ينبغي أن تشغل السائلة ذهنها بهذا السؤال؛ لأن هذا قدرها وهو واقع لا محالة سواء دعت عليها أم لم تدع، وعليها ألا تنشغل بالدعوة بل تنشغل بالدعاء لها.

واستشهد أمين الفتوى، بقوله تعالى: "مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ".
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