دعيت على ابني بالموت وتحققت الدعوة وأشعر بالندم فماذا أفعل؟





وأجاب "الجندي"، قائلًا: " أن ما تقوليه غير صحيح، لأن هذا قدره سواء دعيت عليه أو لم تدع عليه، فالدعاء يؤخر القدر ".





وأوضح: "أن الدعاء يؤخر القدر كمن دعا على شخص بأن يطول الله عمره فيستجاب الله له، انما لو دعيت على شخص بأن يقصف الله عمره فلا يستجاب للدعاء، لأن الدعاء يؤخر الأجل ولكن لا يقدم الآجل فالله لطيف بعباده.





وتابع: فما لديكِ هذا هو نوع من الوسوسة وليس له علاقة بأي شئ فهونى على نفسك.









متصلة: «دعيت على ابني بالموت فاستجاب الله».. وعمارة: عليك بالاستغفار

قالت متصلة تدعى «ريهام»، من الدقهلية، إنها تشعر بالذنب بسبب الدعاء على نجلها بالموت ووفاته على الفور، مردفة: «دعيت على ابني بالموت بسبب تعاطيه المخدرات فعمل حادثة ومات.. وحاسة بالذنب ناحيته»، متساءلة: ما الذي يمكنني فعله؟.



من جانبها علقت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، خلال برنامجها «قلوب عامرة» «يا لطيف، يجب الدعاء لابنك المتوفى وتصحيح ما وقع بكثرة الدعاء والاستغفار وصنع الخير الذي يوهب لهذا الشاب المتوفى».





واستندت إلى ما رواه مسلم (3014) عن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- أن رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ».











دعوت على ابنتي وتوفيت فهل على وزر؟ أمين الفتوى يجيب