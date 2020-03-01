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أخبار البلد

سيامة كاهن جديد للخدمة بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالسويس

الأحد 01/مارس/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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كتب – سامح سلام

صلى نيافة الأنبا بموا أسقف السويس القداس الإلهي بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالسويس وشاركه نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.


وعقب صلاة الصلح جرى طقس سيامة الشماس بيتر القمص أبراهام كاهنًا على مذبح الكنيسة ذاتها باسم القس بولا.


شارك أيضًا في صلاة القداس والسيامة لفيف من الآباء كهنة الإيبارشية وجمع غفير من الشعب، ومن المقرر أن يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر.


واحتفلت إيبارشية أخميم وساقلته أمس بسيامة كاهنين جديدين للخدمة بالإيبارشية بيد نيافة الحبر الجليل الأنبا بساده مطران الإيبارشية.


كان نيافة الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته قد صلى القداس الإلهي صباح اليوم بكنيسة الرسولين بطرس وبولس (مقر المطرانية) بإخميم، وعقب صلاة الصلح، تمم صلوات سيامة الكاهنين الجديدين وذلك للخدمة بمذابح قرى إخميم،


وتمم مطران الإيبارشية سيامة الشماس جاد الرب ثابت باسم القس استيفانوس، والشماس ديفيد وليم باسم القس ديفيد، وشارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة من إيبارشيتي إخميم وسوهاج وعدد كبير من الشعب.

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