حسن شاكوش: زمان كان بييجي عليا وقت بكون جعان ومش معايا فلوس.. فيديو

روى مطرب المهرجانات حسن شاكوش، كواليس فترة تواجده في نادي الإسماعيلي، قائلا: "كان بييجي عليا وقت بكون جعان ومش معايا فلوس".





وأضاف حسن شاكوش، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: " كان بيجي عليا وقت اتصل بـ كابتن الفرقة وأتحجج عشان مروحش النادي لانني لا أملك ثمن المواصلات".





وتابع حسن شاكوش: " كنت احصل على بدل انتقال كل شهر 25 جنيها فقط من نادي الإسماعيلي".





ولفت حسن شاكوش: "الظروف المادية هي من اجبرتني على إنهاء مشواري الكروي واتظلمت في كرة القدم وكنت أبذل قصارى جهدي بدون مقابل".





وأكمل حسن شاكوش: "سفري للإسماعيلية كان يكلفني 20 جنيها يوميا وعندما أصل للنادي يكون معي 4 جنيهات فقط "، مضيفا:" كنت اتواجد في معسكر النادي لمدة 15 يوما بـ 4 جنيهات فقط".





ولفت حسن شاكوش: "والدتي وقفت جنبي وانفقت الاموال من اجل ذهابي للإسماعيلية للعب كرة القدم



