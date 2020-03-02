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توك شو

حسن شاكوش: زمان كان بييجي عليا وقت بكون جعان ومش معايا فلوس.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:55 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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هاني حسين
روى مطرب المهرجانات حسن شاكوش، كواليس فترة تواجده في نادي الإسماعيلي، قائلا: "كان بييجي عليا وقت بكون جعان ومش معايا فلوس".

وأضاف حسن شاكوش، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "كان بيجي عليا وقت اتصل بـ كابتن الفرقة وأتحجج عشان مروحش النادي لانني لا أملك ثمن المواصلات".

وتابع حسن شاكوش: "كنت احصل على بدل انتقال كل شهر 25 جنيها فقط من نادي الإسماعيلي".

ولفت حسن شاكوش: "الظروف المادية هي من اجبرتني على إنهاء مشواري الكروي واتظلمت في كرة القدم وكنت أبذل قصارى جهدي بدون مقابل".

وأكمل حسن شاكوش: "سفري للإسماعيلية كان يكلفني 20 جنيها يوميا وعندما أصل  للنادي يكون معي 4 جنيهات فقط "، مضيفا:"  كنت  اتواجد في معسكر النادي لمدة 15 يوما بـ 4 جنيهات فقط".

ولفت حسن شاكوش: "والدتي وقفت جنبي وانفقت الاموال من اجل ذهابي للإسماعيلية للعب كرة القدم 

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