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خبير أمن معلومات يطالب بمعاقبة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
طالب محمود فرج خبير أمن معلومات، بضرورة تطبيق قانون لمطلقي الشائعات، حتى لا يكون المواطن ضحية للأخبار الكاذبة.

وناشد خبير أمن المعلومات المواطنين بعدم الترويج لكل ما يتم نشره على مواقع السوشيال ميديا دون تحري الدقة ومعرفة مصدر الأخبار.

وأكد محمود فرج خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:"على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على استقرار الوطن وعدم ترهيب المواطنين".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلقى تقريرًا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، في إطار متابعة المُستجدات التي تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" (COVID-19).
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