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أخبار العالم

الإعلان عن أول حالة مصابة بفيروس كورونا في المغرب

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وسائل إعلام مغربية اليوم الإثنين، بتسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في البلاد.

وبحسب  موقع "فبراير" المغربي، قالت وزارة الصحة المغربية إن أول حالة سجلت مختبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي مقيم في إيطاليا.

وأضاف أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق. وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء وسيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأشار مصدر بالوزارة إلى أنه "مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية، سارع فريق مشترك مكون من خبراء من المركزين الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة بالقيام بالتحريات المعتمدة وذلك من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية".

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام، والإعلان عن جميع المستجدات أولا بأول.

وكانت السعودية وتونس أعلنتا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم.

فيما وصل عدد المصابين في دولة الجزائر إلى 5 أشخاص.
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