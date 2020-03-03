فى ذكرى ميلادها.. حقيقة زواج سهير رمزي من أمير عربي

تحتفل اليوم الفنانة سهير رمزى بعيد ميلادها الـ 74 فهي من مواليد 3 مارس 1946.





بدأت سهير رمزى مسيرتها الفنية وهى لم تتجاوز العاشرة من عمرها من خلال ظهورها فى فيلم "صحيفة سوابق" عام 1956 ثم ابتعدت عن الفن وعملت كمضيفة جوية وعارضة أزياء، وفى عمر 19 عادت سهير رمزى إلى الفن مرة أخرى من خلال فيلم "الناس اللى جواه".





وارتدت سهير رمزى الحجاب واعتزلت الفن عام 1993، ثم عادت مرة أخرى للفن بالحجاب من خلال مسلسل "حبيب الروح" فى عام 2006.





وتعددت زيجات سهير رمزى خلال مسيرتها حيث كان أول أزواجها الفنان "ابراهيم خان"، ثم تزوجت الأمير السعودى خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وانفصلت عند بعد عام وتزوجت من الحاج "سيد متولى" رئيس نادى المصرى البورسعيدى ثم انفصلت عنه، وتزوجت من رجل الأعمال "محمد الملا بعد طلاقه للراقصة نجوى فؤاد.





وتزوجت أيضا الملحن حلمى بكر لكنها لم تستمر معه، بسبب رفضه استكمالها مشوارها الفنى، وتزوجت من الفنان محمود قابيل ثم انفصلت عنه وتزوجت رجل الأعمال السورى "زكريا بكار" وعادت بعد ذلك للزواج من سيد متولى رئيس النادى المصرى البورسعيدى.





وكان آخر زيجاتها من الفنان فاروق الفيشاوى بعد انفصاله عن الفنانة سمية الألفى.





كما تمت خطبتها للفنانين عمرو الشريف ويوسف شعبان ولكنها لم تتزوج منهما.