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أخبار العالم

قرار اقتصادي طارئ من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد انتشار كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:51 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة اليوم الثلاثاء، في خطوة طارئة تهدف إلى حماية أكبر اقتصاد في العالم من تأثير تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

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وبحسب "نيويورك بوست"، قال البنك المركزي في بيان إنه خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 1 و 1.25%.

وأضاف أنه "لا تزال أساسيات الاقتصاد الأمريكي قوية.. ومع ذلك، فإن فيروس كورونا يشكل مخاطر متنامية على النشاط الاقتصادي، في ضوء هذه المخاطر ودعمًا لتحقيق أهداف التوظيف واستقرار الأسعار القصوى، قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اليوم خفض النطاق المستهدف لسعر الصناديق الفيدرالية".

وأوضح البيان أن القرار اتخذ بالإجماع من قبل صانعي القرار.

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وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة قبل اجتماع السياسة المقبل المقرر عقده في 17-18 مارس يعكس الإلحاح الذي يشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه بحاجة إلى العمل من أجل منع احتمال حدوث ركود عالمي.
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