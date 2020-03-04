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محافظات

افتتاح هدار مياه المحمودية في الإسكندرية ضمن مشروع «شريان الأمل»..صور

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
افتتح المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، هدار مياه المحمودية بمنطقة العوايد، والذي جرى تنفيذه ضمن المشروع القومي "شريان الأمل". 

مشروع تنمية المحمودية أو "شريان الأمل" يتضمن إقامة محور مرورى جديد بطول ٢١.١ كيلو متر، وذلك بردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير.

وقال جابر إن الهدار الجديد يشمل خطين مساه "ري وطوارئ" بقطر 1400 مم ويغذي مناطق البحيرات التي جرى إنشائها بمنطقة سموحة ضمن "شريان الأمل".

وعقب الإفتتاح أجرى رئيس شركة المياه جولة بمحطة مياه السيوف، لتفقد إخلاء وتجديد طلمبات المياه النقية بعنبر "أماكو" لزيادة ضخ كمية المياه وتحسين الخدمة، وذلك في إطار التوسعات المستقبلية.

وأشار جابر، إلى أن محطتي السيوف والمعمورة بصدد تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة "TSM" خلال الأيام المقبلة، مؤكدا التزام المحطات بتطبيق تعليمات التشغيل والصيانة القياسية للحصول علي أعلي جودة لإنتاج مياه الشرب.

وأشاد رئيس شركة مياه الشرب خلال الجولة بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال المرشحات، وصيانة العنابر بصفة دورية لتحسين جودة المياه بمحطة السيوف.
افتتاح هدار مياه المحمودية في الإسكندرية ضمن مشروع «شريان الأمل»..صور
افتتاح هدار مياه المحمودية في الإسكندرية ضمن مشروع «شريان الأمل»..صور
افتتاح هدار مياه المحمودية في الإسكندرية ضمن مشروع «شريان الأمل»..صور
افتتاح هدار مياه المحمودية في الإسكندرية ضمن مشروع «شريان الأمل»..صور
افتتاح هدار مياه المحمودية في الإسكندرية ضمن مشروع «شريان الأمل»..صور
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