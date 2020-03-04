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أصل الحكاية

تعليق العمرة.. اعرف كل شيء عن قرار السعودية الجديد وموعد انتهائه

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:34 م
السعودية
السعودية
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عبدالله قدري
قررت المملكة العربية السعودية اتخاذ عدة إجراءات احترازية داخل البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، من أبرزها تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين داخل السعودية.

وكانت السعودية سجلت مساء اليوم ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لمواطن سعودي قادم من إيران عبر مملكة البحرين.

وفي وقت سابق، قررت السعودية وقف تأشيرات العمرة من خارج البلاد لمنع تفشي الوباء أثناء اداء مناسك العمرة.

والإجراءات التي اتخذتها السعودية جاءت ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا (19-COVID).

فماذا جاء في قرار تعليق العمرة داخل البلاد؟

قالت صحيفة سبق نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية السعودية إنه الحكومة قررت تعليق الدخول لأغراض العمرة زيارة المسجد النبوي الشريف من خارج وداخل البلاد مؤقتا، جاء بحرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس "كورونا" الجديد (19-COVID) ومحاصرته والقضاء عليه.

أضافت الصحيفة أن قرار تعليق العمرة مؤقتا داخل الممكلة تقرر بناءً على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس "كورونا" الجديد (19-COVID)، بإيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه.

في نفس السياق قال موقع مكة السعودي إن تعليق العمرة لمن هم داخل المملكة يأتي في الوقت الذي تشرع فيه السلطات الصحية بإجراءات التقصي الوبائي لمخالطي الحالة الوحيدة المكتشفة حتى الآن، والتي شملت نحو 70 شخصا، وهو ما يعلي من أهمية هذه الخطوة في ظل تسجيل عدد من حالات الاشتباه لا تزال في انتظار نتيجة تحاليلها.

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