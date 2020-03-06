رسالة خاصة من أحمد شوبير إلى باكاري جاساما بسبب الأهلي

وجه أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، رسالة خاصة الي الحكم باكاري جاساما، حكم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب افريقي المقبلة.





وقال شوبير عبر برنامجه "أون تايم سبورت" :"عفا الله عما سلف.. خليك جدع وادي كل زي حق حقه".





وأضاف :"خليك حقاني.. وياريت ما تزعلناش".





ويشير احمد شوبير الي حالة القلق السائدة داخل النادي الاهلي وجماهيره من تعيين جاساما حكم لتلك المباراة المرتقبة، وذلك بسبب سوابق الحكم مع النادي الأهلي.



