رسالة خاصة من أحمد شوبير إلى باكاري جاساما بسبب الأهلي

وجه أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، رسالة خاصة الي الحكم باكاري جاساما، حكم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب افريقي المقبلة.
وقال شوبير عبر برنامجه "أون تايم سبورت" :"عفا الله عما سلف.. خليك جدع وادي كل زي حق حقه".
وأضاف :"خليك حقاني.. وياريت ما تزعلناش".
ويشير احمد شوبير الي حالة القلق السائدة داخل النادي الاهلي وجماهيره من تعيين جاساما حكم لتلك المباراة المرتقبة، وذلك بسبب سوابق الحكم مع النادي الأهلي.
ويواجه الأهلي منافسه صن داونز يوم الغد السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا باستاد بريتوريا في اطار اياب دور الـ16 من دوري ابطال افريقيا.