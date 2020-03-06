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حوادث

عاطل يطعن شقيقته بسبب خلافات أسرية بالقليوبية

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل لقيامه بطعن شقيقته وإصابتها خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية .

البداية عندما  تبلغ لقسم شرطة الخانكه بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة ووجود مصابة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من  طــــرف أول ( عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضيتى " سرقه ، مخدرات " ) وطــــرف ثان ( شقيقة الأول - ربة منزل - مقيمه بذات العنوان - مصابه بجرح طعنى وجروح سطحيه بالكتف ) وتم نقلها للمستشفى وحجزها للعلاج وذلك لحدوث مشاده كلاميه بينهما بسبب خلافات عائلية تطورت لمشاجره قام خلالها الأول بالتعدى على شقيقته بالضرب بسلاح أبيض ( سكين ) محدثًا إصابتها .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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