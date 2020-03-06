عاطل يطعن شقيقته بسبب خلافات أسرية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل لقيامه بطعن شقيقته وإصابتها خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية .





البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الخانكه بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة ووجود مصابة بدائرة القسم.





وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طــــرف أول ( عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضيتى " سرقه ، مخدرات " ) وطــــرف ثان ( شقيقة الأول - ربة منزل - مقيمه بذات العنوان - مصابه بجرح طعنى وجروح سطحيه بالكتف ) وتم نقلها للمستشفى وحجزها للعلاج وذلك لحدوث مشاده كلاميه بينهما بسبب خلافات عائلية تطورت لمشاجره قام خلالها الأول بالتعدى على شقيقته بالضرب بسلاح أبيض ( سكين ) محدثًا إصابتها .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .