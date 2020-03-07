مي حلمي تظهر بسيارة جديدة.. تعرف على سعرها.. صور

تشارك المذيعة الشهيرة مي حلمي، جمهورها ومتابعيها بشكل شبه مستمر، من خلال حسابها الرسمي على منصة "إنتسجرام" كل ما هو جديد فى حياتها، وكانت إطلالتها هذه المرة مختلفة مع سيارة Mercedes s63 Amg، سوداء اللون.

تأتي Mercedes s63 Amg بمحرك ثمانى الأسطوانات V8 سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 630 حصان و 900 نيوتن/متر من عزم الدوران.





و يتصل المحرك الجبار بـ ناقل حركة اوتوماتيكي من 9 سرعات، وتستطيع السيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.2 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 315 كم/ س.





اصدرت شركة mercedes الألمانية العريقة سيارتها Mercedes s63 Amg بعدة فئات، والتى يبدأ سعرها من 167,017 يورو أي ما يعادل 3 مليون جنيه مصري.



