أخبار الفن.. تعفن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم.. وعكة صحية لـ لطيفة.. نجم مسرح مصر يحرج هاني شاكر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





شارك عدد كبير من نجوم الفن في افتتاح أحد المطاعم المملوكة للفنانة روجينا، بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وآخرون.





كشفت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى - قتيل فيلا نانسي عجرم، في فيديو بثته عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، أن جثة القتيل قد تحللت وتعفنت بشكل كبير، لسوء حفظها في الثلاجة بالعاصمة اللبنانية بيروت، نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي عنها.





نشر الفنان محمد أنور - نجم فريق مسرح مصر، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيه وهو يغني إحدى أغاني المهرجانات، خلال حفل افتتاح المطعم الخاص بالفنانة روجينا، بحضور الفنان هاني شاكر - نقيب المهن الموسيقية.





نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو قصيرا، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه ترقص «سلو» مع الفنان صلاح عبدالله، على أغنية «سهر الليالي»، ضمن حفل افتتاح مطعم خاص بالفنانة روجينا، أمس الخميس.





نشر النجم الجزائري الشاب خالد، صورة له عبر حسابه على تطبيق انستجرام، ظهر فيها يحتضن الاسطوانة الذهبية التي حصل عليها من سويسرا، تكريمًا له على أغنية «MAGHREB GANG»، التي شارك فيها مع كل من: نجم الراب الأمريكي فرنش مونتانا - المغربي الأصل، ومغني الراب الألماني فريد بانج - من أصل مغربي.





نشرت الفنانة التونسية لطيفة، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، كشفت من خلالها عن تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، ومكوثها في المنزل لفترة.



