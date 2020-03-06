نجم مسرح مصر محمد أنور يحرج هاني شاكر.. فيديو

نشر الفنان محمد أنور - نجم فريق مسرح مصر، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيه وهو يغني إحدى أغاني المهرجانات، خلال حفل افتتاح المطعم الخاص بالفنانة روجينا، بحضور الفنان هاني شاكر - نقيب المهن الموسيقية.





وعلق محمد أنور، على الفيديو الذي نشره، عبر انستجرام، قائلًا: « انا غنيت مهرجان شعبي قدام استاذ هاني شاكر وماتمنعتش الحمد لله».





وكانت أحدث مستجدات أزمة مطربي المهرجانات، هو تقدم نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر، ببيان صحفي، حولها قالت فيه: «لما كانت النقابة تمارس دورا تنويريا من جهة، ومسايرًا لكل جديد من جهة أخرى ويرتقي بالموسيقى والغناء مع ما يتناسب مع الذوق العام والقيم المجتمعية الراسخة والتي تعبر عن هوية شعبنا، قررت نقابة المهن الموسيقية واستكمالًا لما بدأته في إنشاء "شعبة للأداء الفني" وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوي" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني مع الأخذ في الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطي النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك وأيضًا طبقًا للقانون».

وأكدت نقابة المهن الموسيقية أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذي يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط.

وناشدت النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أي "مصنف" غير مصرح له "رقابيًا ونقابيًا" على أي من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات والتي أصبحت مجالًا خصبًا لصنوف من الأغاني والكليبات التي لم تحصل على اي تصريح أو ترخيص رقابي أو نقابي مما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام.





