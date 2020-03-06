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فن

تكريم الشاب خالد في سويسرا عن أغنية MAGHREB GANG

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:34 م
الشاب خالد
الشاب خالد
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سعيد فراج
نشر النجم الجزائري الشاب خالد، صورة له عبر حسابه على تطبيق انستجرام، ظهر فيها يحتضن الاسطوانة الذهبية التي حصل عليها من سويسرا، تكريمًا له على أغنية «MAGHREB GANG»، التي شارك فيها مع كل من: نجم الراب الأمريكي فرنش مونتانا - المغربي الأصل، ومغني الراب الألماني فريد بانج - من أصل مغربي. 

وعلق الشاب خالد، على الصورة: «شكرًا لجميع المعجبين ، وبفضل فرنش مونتانا وفريد بانج، أشاطركم هذا معكم جميعًا.. أحبكم». 

وشارك الشاب خالد في دويتو غنائي مع تامر حسني بعنوان "وانت معايا" من ألبوم "عيش بشوقك" الذي تم طرحه في عام 2018 وحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة على "يوتيوب".

ومن أبرز اغاني الشاب خالد، أغنية "عبد القادر" التي كانت في بدايته الفنية.


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