تكريم الشاب خالد في سويسرا عن أغنية MAGHREB GANG

فريد بانج -

وعلق الشاب خالد، على الصورة: «شكرًا لجميع المعجبين ، وبفضل فرنش مونتانا و فريد بانج، أشاطركم هذا معكم جميعًا.. أحبكم».

وشارك الشاب خالد في دويتو غنائي مع تامر حسني بعنوان "وانت معايا" من ألبوم "عيش بشوقك" الذي تم طرحه في عام 2018 وحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة على "يوتيوب".





ومن أبرز اغاني الشاب خالد، أغنية "عبد القادر" التي كانت في بدايته الفنية.