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أخبار العالم

اختبار منزلي.. اعرف عندك كورونا ولا لأ خلال 15 دقيقة

السبت 07/مارس/2020 - 10:44 ص
اختبار منزلي.. أعرف
اختبار منزلي.. أعرف عندك كورونا ولا لأ خلال 15 دقيقة
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سمر صالح

ظهر اختبار منزلي جديد، أكد عدد ممن أجروه، أنه يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال 15 دقيقة فقط، ويتم عرض النتيجة بطريقة واضحة في المنزل وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأعلنت Biomedomics أمس الأول، الخميس، أن اختبارها "السريع والسهل" جاهز ويتم استخدامه في كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا والصين وبعض دول الشرق الأوسط.


وقالت دراسة أجرتها المؤسسة إن الاختبار أنتج استجابة صحيحة بنسبة 80%.


ويسمى الاختبار IgM / IgG السريع، ويأخذ عينة دم من خلال وخز إصبع الإنسان أو الوريد، يقوم الشخص بحقنها في جهاز التحليل، الذي يبلغ حجمه حجم جهاز Apple TV أو جهاز التحكم عن بعد Roku، جنبا إلى جنب مع بعض العازلة، وينتظر 15 دقيقة.

 

ويتم عرض النتائج بطريقة مماثلة لتلك الموجودة في اختبار الحمل في المنزل ولكن بدلا من الإجابة بـ "نعم" أو "لا" ، يمكن أن تكشف في أي مرحلة من المرض يعاني الشخص المصاب.

 

خط واحد يعني سلبية الحالة، خطان بعيدان عن بعضهما البعض يعني أن العينة تحتوي على أجسام مضادة يبدأ الجسم في صنعها بعد وقت قصير من الإصابة.

 

وإذا أظهر الجهاز خطين أقرب من بعضهما البعض يعني أن الشخص حالته إيجابية بالنسبة للأجسام المضادة في المرحلة الأخيرة، أما ثلاثة خطوط فتعني أن المريض حالته إيجابية لكلا النوعين من الأجسام المضادة.

 

ورغم أنه تم تشخيص حالات مصابة بكورونا في كل من الصين وإيطاليا باستخدام هذا الاختبار، إلا أن بريطانيا رفضت التعامل به.

 

وتستغرق حاليا الاختبارات التي تستخدمها "الصحة العامة في إنجلترا" من 24 إلى 48 ساعة ليقرأها أخصائي في المختبر في ذلك الوقت، يمكن للمرضى المشتبه بإصابتهم بالفيروس القاتل أن ينشروا الجراثيم لأشخاص آخرين.

 

وأكدت دائرة "الصحة العامة في إنجلترا" أنها لم تستخدم اختبار الدم المتقدم لأنه لم يكن دقيقًا بما فيه الكفاية، آملة في تطوير اختبارها الخاص، كما أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لم توافق على طريقة اختبار الدم هذه ىبعد.

 

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم اليوم 101.000 حالة، منها 3451 حالة وفاة وتعتبر الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران هي الأكثر تضررا.

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