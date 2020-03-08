AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

اشتري نيسان صني 2020 nissan sunny و احصل علي واحدة مجانا .. صور

الأحد 08/مارس/2020 - 09:01 ص
نيسان صني 2020
نيسان صني 2020
Advertisements
اشرف عطية
في ظل تراجع المبيعات بشكل كبير بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء بعد ثبات نسبي في أسعار السيارات في مصر رغم تراجع سعر صرف الدولار وزيرو جمارك 2020 فلجأت بعض التوكيلات لتخفيض الأسعار وأخري لعمل عروض لإغراء المستهلكين.

مسابقة ربح نيسان صني 2020 nissan sunny

قررت شركة نيسان ان تطرح مسابقة بمناسبة انتاج 100 ألف نسخة من موديلات نيسان صني 2020 nissan sunny في صورة سحب علي سيارة نيسان صني2020 ولكن شرط دخولك السحب ان تقوم بشراء نيسان صني 2020 خلال شهر مارس .

سعر نيسان صني  nissan sunny 2020

جدير بالذكر أن الشركة أقرت باستمرار تخفيض أسعار نيسان صني 2020 nissan sunny في شهر مارس الجاري أيضًا لتصبح الأسعار مُخفضة كما في فبراير السابق ليصبح سعر أول فئة 199.000 حتي 233.000 جنية لأعلي فئة .

مواصفات نيسان صني nissan sunny 2020

تأتي السيارة نيسان صني 2020 nissan sunny بمحرك 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات بنظام الجر الأمامي يمكنها من الوصول لسرعة قصوي 178 كم في الساعة وتسارع من 0 كم الي 100 كم خلال 15 ثانية . 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائمة أسعار نيسان nissan اليوم في مصر بعد التراجع الأخير

أسعار نيسان Nissan اليوم في مصر بعد زيرو جمارك .. صور

تراجع أسعار نيسان صني 2020 nissan sunny اليوم في مصر.. صور

أسعار نيسان NISSAN اليوم في مصر بعد تراجع صني sunny 2020 .. صور

انهيار أسعار صني 2020 nissan sunny لأول مرة تحت 200 ألف جنيه.. صور

أسعار نيسان nissan اليوم في مصر بعد تخفيض صني sunny 2020..صور

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. تفاصيل إصابة علي معلول.. مكافأة للأهلى والزمالك.. وتطور الوعكة الصحية لـ عماد متعب

كورونا يواصل ضرب إيران.. ارتفاع عدد وفيات المسئولين ورجال الدين والأطباء

نقلت الفيروس لابنتها .. لجين عضاضة مذيعة أثارت تعاطف السوشيال ميديا عقب إصابتها بـ كورونا

بوجود أزارو.. أهداف وملخص مباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي.. فيديو

المرتب ليس سبب سعادة العامل .. شركات ترصد رضا موظفيها عن طريق مواقع التواصل

أسعار السيارات اليابانية في مصر .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتري نيسان صني 2020 nissan sunny و احصل علي واحدة مجانا .. صور

أسعار السيارات اليابانية في مصر .. صور

المرتب ليس سبب سعادة العامل .. شركات ترصد رضا موظفيها عن طريق مواقع التواصل