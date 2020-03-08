اشتري نيسان صني 2020 nissan sunny و احصل علي واحدة مجانا .. صور

في ظل تراجع المبيعات بشكل كبير بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء بعد ثبات نسبي في أسعار السيارات في مصر رغم تراجع سعر صرف الدولار وزيرو جمارك 2020 فلجأت بعض التوكيلات لتخفيض الأسعار وأخري لعمل عروض لإغراء المستهلكين.







مسابقة ربح نيسان صني 2020 nissan sunny







قررت شركة نيسان ان تطرح مسابقة بمناسبة انتاج 100 ألف نسخة من موديلات نيسان صني 2020 nissan sunny في صورة سحب علي سيارة نيسان صني2020 ولكن شرط دخولك السحب ان تقوم بشراء نيسان صني 2020 خلال شهر مارس .







سعر نيسان صني nissan sunny 2020







جدير بالذكر أن الشركة أقرت باستمرار تخفيض أسعار نيسان صني 2020 nissan sunny في شهر مارس الجاري أيضًا لتصبح الأسعار مُخفضة كما في فبراير السابق ليصبح سعر أول فئة 199.000 حتي 233.000 جنية لأعلي فئة .

