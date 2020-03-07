لم يكن بخصوص سد النهضة.. سر اجتماع الرئيس السيسي مع قيادات الجيش

قال الإعلامي محمد الباز، إن الجانب الإثيوبي يُماطل في مفاوضات سد النهضة؛ مُرددًا: « إثيوبيا تتعامل معنا بشكل فيه نوع من اللوع».





وأكد «الباز»، خلال برنامجه «90 دقيقة»، المُذاع على فضائية «المحور»، أ ن مصر لا تهدف لمنع إقامة سد النهضة، لأن السد أصبح أمرًا واقعًا بعد ثورة 25 يناير، لكنها تهدف لتقليل الأضرار الناتجة عن تشغيل وإدارة السد خلال فترة ملأه.





وأشار «الباز» إلى أن مصر قامت بإدخال الولايات المتحدة الأمريكية كطرف دولي في مفاوضات سد النهضة، للتأكيد بأن أديس أبابا دولة غير جادة في المفاوضات أو الوصول إلى اتفاق.





ونوه «الباز» إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيادات القوات المسلحة في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع 3 مارس الماضي؛ موضحًا أن كثيرين عندما شاهدوا اجتماع الرئيس السيسي بقيادات القوات المسلحة، قالوا إنها تحمل رسالة هامة جدا بشأن سد النهضة.