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لم يكن بخصوص سد النهضة.. سر اجتماع الرئيس السيسي مع قيادات الجيش

السبت 07/مارس/2020 - 10:08 م
سد النهضة
سد النهضة
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد الباز، إن الجانب الإثيوبي يُماطل في مفاوضات سد النهضة؛ مُرددًا: «إثيوبيا تتعامل معنا بشكل فيه نوع من اللوع».

وأكد «الباز»، خلال برنامجه «90 دقيقة»، المُذاع على فضائية «المحور»، أن مصر لا تهدف لمنع إقامة سد النهضة، لأن السد أصبح أمرًا واقعًا بعد ثورة 25 يناير، لكنها تهدف لتقليل الأضرار الناتجة عن تشغيل وإدارة السد خلال فترة ملأه.

وأشار «الباز» إلى أن مصر قامت بإدخال الولايات المتحدة الأمريكية كطرف دولي في مفاوضات سد النهضة، للتأكيد بأن أديس أبابا دولة غير جادة في المفاوضات أو الوصول إلى اتفاق.

ونوه «الباز» إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيادات القوات المسلحة في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع 3 مارس الماضي؛ موضحًا أن كثيرين عندما شاهدوا اجتماع الرئيس السيسي بقيادات القوات المسلحة، قالوا إنها تحمل رسالة هامة جدا بشأن سد النهضة.

وتابع «الباز»: «الحقيقة أنه لم يكن كذلك، لأن هذا الاجتماع تحديدا ما لم ينشر عنه، أنه كان فيه نقاش، وطلب فيه الرئيس السيسي أن تكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لأي مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري».

ولفت «الباز» إلى  أن المهمة التي أكد عليها الرئيس هي أن القوات المسلحة الجهة الوحيدة في مصر، التي لديها خطة لإدارة الدولة إذا ما تعرضت الدولة لوباء، على خلفية انتشار كورونا في بعض الدول المحيطة.

وأوضح «الباز» أنه حال انتشار الأوبئة تتعطل كافة مصالح الدولة ومؤسساتها، ولابد من البحث عن طريقة لتوفير الطعام والشراب اللازم للشعب، وهذا يؤكد أن مصر تتحرك بشكل سريع، لمواجهة أي سيناريوهات مُحتملة.
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