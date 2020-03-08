رئيس المعامل المركزية تكشف موعد إعلان نتائج تحليل الـ pcr

قالت الدكتور نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، ان المعامل استقبلت 2500 حالة حتي الان لاجراء تحليل pcr، الخاص بفيروس كورونا.





وأكدت الجندي في تصريحات لصدي البلد، ان المعامل تعمل علي قدم وساق، وجار عمل خطة من وزارة الصحة للتعامل مع الموقف.





وأضافت ان سعر التحليل الف جنيه فقط، ويصدر خلال 24 ساعه، والأولوية لمن تأشيرته تسبق السفر بحوالى 24 ساعة.





وأشارت الى انه لا يجوز عمل التحاليل خارج المعامل المركزية، والتحاليل الصادرة من المعامل الخاصة غير موثقة، مشيرة الي أن التحليل لابد ان يكون قبل التذكرة بيوم واحد فقط، حتي تستقبله المملكة العربية السعودية، موضحة انه من الممكن ان يتم تأجيل تذاكر الطيران، بالتعاون مع شركات الطيران بأسعار زهيدة.





وتشهد المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، توافد أعداد كبيرة بالالاف، وذلك لعمل فحوصات الpcr، المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج، لاكتشاف فيروس كورونا المستجد.





وأكدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم توفير التحليل فى 10 محافظات بالجمهورية لتخفيف الزحام أمام المعامل ومراعاة لظروف المواطنين، موضحة أن الأولوية ستكون للمسافرين الذين شرفت الفيزا الخاصة بهم على الانتهاء أو أصبحت واجبة للسفر .





وشهدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إقبالا كبيرا لأكثر من 6 آلاف مواطن راغبين فى إجراء تحاليل PCR للكشف عن وجود الكورونا من عدمها بعد اشتراط السعودية اجراء التحليل موثق بشهادة من معامل معتمدة .





وقالت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إن التحاليل تجرى للمواطنين بواقع 1000 جنيه للمصريين و 70 دولارا للأجانب و 2500 جنيه للمستعجلين مؤكدة أن المعامل معتمدة لدى القنصليات والسفارات الأجنبية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن توافر إجراء تحليل الـ PCR فى المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، والتي تطلبها بعض الدول للتأكد من خلو المسافرين من الفيروسات، سواء كورونا المستجد أو فيروس سي.









وأفادت وزارة الصحة والسكان، بأن إجراء تحليل الpcr، يتم فى وقت سريع ونتائجه تظهر خلال من 3 إلي 4 أيام على أقصى تقدير، وتتم سحب العينة وتحليلها بالمعامل المركزية .









وأضافت الوزارة أن تكلفة اجراء التحليل الف جنيه تقريبا، وسعره زهيد مقارنة بنظيرتها فى القطاع الخاص ويتميز جهاز المعامل المركزية بالدقة الكبيرة فى النتائج وسرعتها .









وبدأت اليوم المعامل المركزية بوزارة الصحة، استخراج شهادة الخلو من فيروس كورونا من خلال تحليل "البي سي آر" pcr، والذي يتم إجراؤه للراغبين في الحصول على تلك الشهادة، وخاصة المسافرين الي الدول التي تتطلب تحليلpcr، للدخول لها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









ونستعرض اهم المعلومات عن تحليل الـ"PCR" أو ما يعرف باسم "تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل أو تحليل تفاعل البلمرة التسلسلي Polymerase chain reaction"، هو طريقة دقيقة جدًا للكشف عن وجود فيروس "سي" أو غيره من الفيروسات في الدم، ويمكن من خلاله تحديد كمية الفيروس لمتابعة نشاطه وسير العلاج حتى تمام التعافي من المرض.





- يستخدم هذا التحليل في تحديد الكائنات المسببة للأمراض وخاصة تلك التي يصعب زراعتها مثل فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والفيروسات الأخرى وبعض الفطريات، إلى جانب غرضه الأساسي في الكشف عن التهاب الكبد "سي"، ويكون ذلك من خلال اختبار كمي لفيروس "سي "الذي يدل على وجود الفيروس من عدمه، مع اختبار النمط الجيني الفيروسي لمعرفة أي نمط منها المسؤول عن التهاب الكبد الوبائي، والذي يوجد 6 أنماط منه.





- يعد واحا من التحاليل المكلفة، لأن الجهاز الخاص به والمواد المستخدمة به باهظة الثمن.





- من أهم استخدامات الـ(PCR) الطبية، تشخيص بعض الأمراض وتحديد أعداد الفيروسات في الدم.





- تحديد البصمة الجينية لشخص ما في إطار الطب الشرعي، إثبات هوية الأب الحقيقي للمولود، استنساخ الجينات الوراثية، تشخيص كثير من أنواع السرطانات، تشخيص الأمراض المزمنة.





- تحليل "البي سي آر" يتم عن طريق الدم، ويتعامل مع بروتينات المرض والمضادات للمرض، وقد يتأثر باستخدام الأدوية قبل إجراء التحليل.