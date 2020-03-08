بعد تعليق الدراسة بسبب كورونا.. 4 قرارات عاجلة لوزارة التعليم السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم الأحد، تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من يوم غد الإثنين، حتى إشعار آخر، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وقال وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ إن تعليق الدراسة يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري لكنه لا يشمل مكاتب إدارات التعليم والإشراف.





وأضاف أن القرار يأتي كخطوة احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.





وذكرت صحيفة "الرياض" أن وزير التعليم وجه بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.





وأصدرت الوزارة 4 قرارات في هذا الصدد:





- قررت الوزارة أن تباشر مكاتب الإشراف عملها خلال مدة التعليق، ولك لمتابعة العملية التعليمية والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور.





- ضرورة التأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة التعليق، عبر وسائل التعلم عن بعد المتوفرة من خلال منصة "Vschool.sa" المدرسة الافتراضية، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق المتوفر لهواتف آبل وأندرويد.





- توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة "عين" التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 14 قناة تلفزيونية، ورابط اليوتيوب: www.youtube.com/dorosien



