"فقد قدمه وأجرى 41 عملية".. تعرف على قصة محمود محارب السرطان





يقول محمود لصدي البلد أصيبت بسرطان العظم عندما أتميت الرابعة من عمري، وهو أشرس أنواع السرطان ،في إحدى المرات وجدت ورمًا فوق ركبتي اليسري، فأكد الأطباء أنه ورم حميد، وبعد أشعة الرنين المغناطيسي اكتشفنا أنه ورم خبيث، ومنذ ذلك الحين دخلت مستشفى 57957، لبدأ رحله العلاج، فجريت استئصال الورم، ثم ٤١ عملية في قدمي بسبب توقف النمو بها.





استكمل محمود : استئصلت مفصل الحوض وقمت بتركيب جهاز يعمل كمثبت خارجي للقدم.منذ تلك الجراحة، وانا لا استطيع الحركه ، فأجريت عملية ترقيع شريان في القدم اليسرى من خلال شريان في القدم اليمنى ، ولكن للأسف باءت جميع المحولات بالفشل وتم بتر قدمي.





أكد محمود: التنمر أكتر حاجة بعاني منها، ومش زعلان إني فقدت قدمي وركبت رجلا صناعية، والحمد لله دايما واتمني السرطان ميرجعش تاني".





وأضاف: "نفسي الناس تأخذ موضوع مرض السرطان على أنه حاجة سهلة لانه كله بيعدي وحتي الالم بنتعود عليه".





تقول والدة محمود : محمود أصيب بالسرطان منذ خمس سنوات و عملنا 41 عملية عشان منوصلش للبتر ولكن للأسف اضطر الامر لبتر قدمه حتي يرتاح من الالم ولكن مقدرش انسي أول مره شوفته بعد البتر سقط علي الارض و فقدت الوعي.





أضافت: تعرضت لمضايقات كتير و لكن من أصعب الحاجات اللي بتمر عليا لما حد يعاير محمود برجله و يقوله" يا أبو رجل و نصف أو تستاهل اللي حصلك "أنا مش بلوم على الأطفال إنما بوجه رسالة للناس الكبيرة ياريت ترحمونا بنظراتكم وتدعوا لمحمود".

بعد 5 سنوات من العلاج فى مستشفى سرطان الأطفال «57357»، انتصر أخيرًا الطفل محمود الذى يبلغ من العمر9 أعوام، على مرض سرطان العظم، الذى رغم إصابته به لم تغِب ضحكته عن وجهه.